La Shed-à-Morue se met en mode estival

Crédit photo : Courtoisie

Le comité de spectacles de Havre-Saint-Pierre vient de dévoiler sa programmation estivale qui comporte la présentation de cinq spectacles à la Shed-à-Morue. Un menu allégé dans lequel une place est accordée à l’humour et à la chanson sous différentes formes.

Le coup d’envoi se donnera sous le sceau de l’humour avec Martin Perizzolo (26 juin) qui met la touche finale à son premier one man show. Reconnu d’un large public grâce à son rôle de Jean-François dans la série «Les beaux malaises» et par sa participation aux publicités des fromages du Québec, il est passé maître dans l’art du pince-sans-rire. Toujours avec le même aplomb, il agrémente ses textes extrêmement bien ficelés de gags improvisés et de montées de lait injustifiées qui le rendent unique.

En 65 ans de carrière, Renée Martel (25 juillet) a réussi à rejoindre toutes les générations. Elle s’amène dans la région pour présenter un spectacle acoustique. Accompagnée de deux musiciens, il s’agit là d’une occasion en or de la découvrir sous un nouveau jour. En toute intimité, elle interprétera les chansons de son album «La fille de son père» et ses incontournables succès. La première partie sera assurée par Joanie Benoît, une ancienne candidate de Star Académie et du Festival international de la chanson de Granby.

Porte-parole du réseau d’été du ROSEQ, Ingrid St-Pierre (15 août) présentera en formule duo les chansons de son plus récent album Tokyo. Sur scène, elle donnera vie à de petits bijoux mélodiques toute en poésie imagée. Malgré son jeune parcours dans le milieu musical québécois, elle demeure l’une des auteurs-compositrices-interprètes les plus estimées.

Grâce à sa signature singulière, Bleu Jeans Bleu (20 août) devrait susciter beaucoup d’intérêt lors de son passage sur la Côte-Nord. Son répertoire est décrit par ses membres comme du «folk-country-soul-disco-gourmandise». Avec une énergie contagieuse, le groupe interprétera des chansons qui deviennent des vers d’oreille telle que «J’te gâte all dressed» et «Vulnérable comme un bébé chat».

Diplômé de l’École nationale de la chanson et finaliste au Festival international de la chanson de Granby, Raphaël Butler assurera la première partie de ce spectacle. Il est considéré comme un artiste de la relève musicale en Acadie.

La saison estivale se termine aussi avec la venue d’une grande pointure soit Michel Rivard. Une tournée qui vise à souligner les 40 ans de son premier album solo «Méfiez-vous du grand amour» en toute intimité. Une soirée toute en chansons et en jasette durant laquelle l’auteur-compositeur-interprète témoignera de son impressionnant parcours musical.

Billets en vente

La mise en vente des billets est en cours à la billetterie de la Shed-à-Morue. Cette programmation estivale est présentée en collaboration avec le Regroupement des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ), le Conseil des arts et lettres du Québec, le Fonds Canadien pour la présentation des Arts, CILE-MF et ICI Radio-Canada Première.