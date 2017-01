La Shed-à-Morue dévoile sa programmation

Crédit photo : Courtoisie

À compter du début mars, la salle de diffusion La Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre s’animera par la présentation de onze spectacles variés. Parmi les têtes d’affiche de sa programmation hiver-printemps, on retrouve Hert Leblanc (10 mars), Patrice Michaud (5 mai), Linda Lemay (13 et 14 mai), Marc Hervieux (19 mai) et Marianna Mazza (8 juin).

La saison s’ouvrira avec la présentation du spectacle jeunesse «Ari Cui Cui mijote un voyage» (2 mars) qui invite les enfants de 10 ans et mois à plonger dans son univers magique, gourmand et éducatif. Une cuisinière sympathique et réconfortante qui adore s’amuser. La Shed-à-Morue laissera ensuite place au théâtre par la présentation de la pièce «Le long voyage de Pierre-Guy B.» (3 mars). Une odyssée introspective et échevelée sur le territoire de l’amitié.

Place à la découverte

Originaire de Mani-Utenam sur la Côte-Nord, Shauit (31 mars) revient dans sa région natale pour donner vie sur scène à un répertoire musical qui intègre habilement le reggae, le hip hop et le rap dans sa langue maternelle. Composé de neuf membres, Busty and the Bass (19 avril) est un collectif de jeunes musiciens mélangeant l’électro, la soul et le hip-hop qui a réussi à faire une forte impression auprès des diffuseurs de l’Est-du-Québec pour la qualité de son répertoire et surtout son énergie sur scène. Un rendez-vous musical qui constitue une véritable invitation à la fête et à la danse.

Pour les amateurs d’humour, la visite des finissants de l’École nationale de l’humour (29 avril) est toujours une intéressante opportunité de faire la découverte d’humoristes de la relève. Dans une mise en scène éclatée, ce spectacle permet aux spectateurs d’entrer dans divers univers au cours d’une même soirée et d’être exposés aux diverses facettes de ce très populaire mode d’expression artistique.

De valeurs sûres

Fort du succès de «Mécaniques générales» et de «Je cours après Marie», Patrice Michaud (5 mai) a véritablement le vent dans les voiles. Sa carrière se porte très bien. Sur scène, il est reconnu pour son énergie et son très grand sens de l’humour. Auteure-compositrice-interprète reconnue, Linda Lemay (13 et 14 mai) est une figure marquante du paysage musical québécois. Elle dispose d’un répertoire composé de plusieurs chansons qui sont littéralement devenues des classiques.

Artiste polyvalent, Marc Hervieux (19 mai) est aussi très actif à la télévision et à la radio au cours des dernières années. Reconnue pour sa bonne humeur et son impressionnant savoir musical, il est assurément un visage connu et apprécié du public. Il propose un spectacle durant lequel la musique classique et la pop seront à l’honneur. Ce sont là deux facettes de sa personnalité qu’il met de l’avant dans tous les projets artistiques qu’il mène.

La saison se terminera en humour avec Mariana Mazza (8 juin). Une véritable boule d’énergie qui ne laisse personne indifférent. Au cours des dernières années, l’humoriste a participé à de multiples galas Juste pour rire et Comédie Ha! Elle multiplie également les apparitions à la télévision et à la radio où ses services sont fortement sollicités autant à titre de collaboratrice qu’animatrice.

Country

Actif depuis plus de 25 ans dans le milieu musical, la venue de Hert Leblanc (10 mars) à Havre-Saint-Pierre saura susciter beaucoup d’intérêt. Partout où il passe, il se donne pour mission de faire danser les gens sur des airs acadiens traditionnels, du country francophone, du blues ou du rock n’roll. Un défi que l’artiste acadien relève haut la main dans des salles combles.

Le comité de spectacles de Havre-Saint-Pierre a aussi inclus à sa programmation hivernale, Louis Bérubé (3 juin) qui se produira à l’aréna Denis-Perron. L’artiste country réussit à coup sûr à séduire son auditoire lors de ses passages dans divers festivals au Québec et au Nouveau-Brunswick. Comme plusieurs de ces pairs, il s’inspire des petites choses du quotidien pour créer des chansons qui s’incrustent dans la mémoire des gens, en leur donnant une envie soudaine de fredonner.

La mise en vente des billets s’effectuera d’ici la fin janvier. Aucune date n’est confirmée pour l’instant. Il est possible d’obtenir plus d’informations sur la page Facebook du Comité de spectacles de Havre-Saint-Pierre.