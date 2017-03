Serge Lévesque: Un fier ambassadeur de l’Élyme des sables

Crédit photo : Christine Blaney

Désigné comme président d’honneur du Téléradiothon La Récolte de l’Élyme des sables, Serge Lévesque n’a pas hésité une seconde à associer son nom à la cause. Un intérêt qui ne remonte pas à hier puisqu’il avait siégé sur le conseil d’administration de la maison de soins palliatifs de Sept-Îles à ses débuts.

Encore aujourd’hui, Serge Lévesque croit fermement en la pertinence de cette ressource. «À l’étape de projet, la maison de soins palliatifs de Sept-Îles a atteint une notoriété qui vient confirmer que le besoin pour un tel service existe bel et bien. La fin de vie ma conjointe s’est faite à l’Élyme des sables. J’ai aussi accompagné des amis qui ont recouru à ces services. Ils y ont trouvé la quiétude qu’ils espéraient tant», indique-t-il.

La décision pour l’ancien maire de Sept-Îles de recourir aux services de l’Élyme des sables s’est imposée en raison du fait que son épouse n’était plus en mesure de se déplacer par elle-même. «Ce fut un choix difficile. On l’a fait tous ensemble. On savait qu’elle serait entre bonnes mains, souligne-t-il. Elle avait aussi accès à des facilités physiques. On n’aurait pas pu choisir un meilleur endroit pour sa fin de vie.»

Une sincère affection

Cette expérience personnelle est venue solidifier l’attachement qu’il éprouve pour l’Élyme des sables. «On m’a souvent vanté la qualité des services. On m’a souvent fait part du dévouement du personnel. J’ai été à même de le constater, même si ma conjointe n’y a séjourné que quelques heures, confie-t-il. Les dernières heures de sa vie se sont déroulées dans un meilleur contexte qu’à la maison. Ça s’est fait en présence d’un médecin et des infirmières sur place. On a eu l’opportunité d’être à ses côtés. On n’a jamais senti que notre présence dérangeait.»

Un privilège qui a facilité le processus de deuil autant pour lui que pour les membres de sa famille. «On sait que ça s’est fait sans souffrance et qu’elle a reçu les soins appropriés. On a l’impression d’avoir tout fait ce qu’il était possible de faire pour elle. On sait qu’on a pris la meilleure décision. Elle a reçu là de meilleurs soins que ce qu’elle aurait eu dans les centres hospitaliers, soutient-il. Notre expérience n’a en soi rien d’unique. La notoriété de cette ressource dans son milieu est tout à fait justifiée.»

Source de financement

Le Téléradiothon «La Récolte» constitue l’une des principales sources de financement de l’Élyme des sables qui doit puiser plus de 50% de son budget d’opération à même la population. Un défi de taille dans le contexte économique actuel. «Il y a une forte compétition. Les causes sont nombreuses. La population est fortement sollicitée. Ce n’est pas en soi une menace. Il est tout de même souhaité que la contribution faite par le gouvernement n’en vienne pas à diminuer. Il serait même préférable qu’elle soit augmentée», affirme-t-il.

Même s’il demeure confiant que l’objectif de 175 000$ fixé par le comité organisateur de cet événement soit atteint, Serge Lévesque espère fortement que les services offerts par cette ressource communautaire ne seront pas réduits au cours des prochaines années pour des raisons financières. «On perdrait une importante expertise. Ce n’est en rien souhaitable, ajoute-t-il. À tout le moins, ça octroie une très belle vitrine à la ressource. Ça permet à la population d’en comprendre véritablement son importance.»

Un moment rassembleur

La prochaine édition du Téléradiothon La Récolte aura lieu le 2 avril de midi à 18h aux Galeries Montagnaises. Il comportera à nouveau un volet spectacle et aussi le témoignage de plusieurs familles qui ont recouru aux services de la maison de soins palliatifs. D’ici là, la population pourra aussi participer à plusieurs activités de financement dans la communauté. En tout temps, il est possible de faire un don au www.elymedessables.com.