Des Septiliennes se classent pour des compétitions provinciales

Le Club de patinage artistique de Sept-Îles était représenté par 13 filles en fin de semaine dernière à Forestville. C’est au Complexe Guy Ouellet que se tenaient les Jeux du Québec régionaux/Finales régionales Star/Michel-Proulx, compétition de sélections pour les rendez-vous provinciaux à venir.

Cinq patineuses septiliennes ont pris place sur le podium, et quatre d’entre elles se rendront à Victoriaville du 1er au 4 mars pour la Finale provinciale Star/Michel-Proulx. Il s’agit de Jeanne Viegas, médaillée d’argent Star 5, moins de 13 ans, Jasmine Proulx, médaillée de bronze Star 5, moins de 13 ans, Maude-Émilie Boudreault, médaillée de bronze Star 5, 13 ans et plus, ainsi que Joanie Rioux, médaillée d’argent Juvénile, qui y est allée aussi d’un record personnel au niveau de sa note.

Rioux sera d’ailleurs des Championnats de section «B», qui s’ouvrent demain (le 1er février) à Sherbrooke, en Estrie. L’autre fille du CPA Sept-Îles qui a figuré dans le top 3 en Haute-Côte-Nord est Rosalie Maltais, qui s’est couverte d’or dans la catégorie Star 4, moins de 10 ans.