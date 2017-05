Les Septiliennes gagnent leur part de médailles aux Championnat canadien des Maîtres-Nageurs 2017

Crédit photo : Courtoisie

La piscine du PEPS de l’Université Laval était le lieu du Championnat canadien des Maîtres-Nageurs 2017 en bassin de 25 mètres du 12 au 14 mai. Une compétition nationale qui a également regroupé des athlètes d’autres pays (États-Unis, Grande Bretagne et Suède). Et parmi tous ces nageurs adultes, les Septiliennes Martine Gonthier, Emmy St-Amand, Manon Leclerc et Valérie Haince ont gagné quelques médailles.

Martine Gonthier s’est signalée chez les femmes 65-69 ans en individuel avec une récolte fort impressionnante de cinq médailles, avec trois d’or (50, 100 et 200 m brasse) et deux de bronze (100 m dos et 400 m libre).

La plus jeune du quatuor des Maîtres-Nageurs du CNSI, Emmy St-Amand, a décroché quatre médailles chez les 25-29 ans, terminant première au 200 m libre et au 400 m QNI. Elle a gagné l’argent au 400 m libre et le bronze au 200 m QNI.

Manon Leclerc ramène de Québec deux médailles, une d’argent pour son 200 m brasse chez les 55-59 ans et une de bronze pour son 50 m brasse. Pour Valérie Haince, sa médaille, elle l’a remportée avec ses trois comparses, grâce à une troisième place au relais 4×50 m quatre nages.