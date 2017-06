Sept-Îles/Minganie: Plus de 185 000$ récoltés pour vaincre le cancer

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Le Relais pour la vie de Sept-Îles et de la Minganie a rassemblé 38 équipes d’en moyenne une dizaine de marcheurs et a permis la vente de 5 006 luminaires. Le comité organisateur de l’événement a réussi à amasser la somme de 185 351$ lors de sa 13e édition, les 9 et 10 juin à la piste d’athlétisme Guillaume-Leblanc. De plus, 230 survivants avaient répondu à l’invitation.

Le président d’honneur de cet événement-bénéfice pour la Société canadienne du cancer, Serge Lévesque, est ravi de la réponse de la population, du travail dévoué des bénévoles et du succès de l’événement. Encore une fois, les marcheurs des 38 équipes se sont relayés tour à tour pendant 12 heures. Un geste qu’ils posent en appui aux personnes qui combattent un cancer ou qui ont perdu leur combat contre la maladie.

Parmi les moments les plus émouvants, on retrouve le premier tour de piste réservé uniquement aux survivants et la cérémonie des luminaires qui rend hommage aux gens ayant été touchés par le cancer. Le signal pour allumer les luminaires a été donné par Paul Arthur McKenzie, un humaniste innu et chevalier de l’Ordre national du Québec.

Des équipes investies

Chaque année, les équipes de marcheurs du Relais pour la vie de Sept-Îles et de la Minganie cumulent des sommes importantes. Pour la première fois de son histoire, l’équipe de la Clinique Médicale des Vents et Marées a amassé plus de 20 000$ (20 060$). L’Espoir Cayen (10 722$) et les Amis de titi complètent le top 3 des collectes de fonds.

Tout au long de l’événement, de nombreux artistes locaux ont offert des prestations musicales et dansantes. Sur le site, on retrouvait également une mosaïque géante sur laquelle était écrit les mots CÉLÉBRER, RENDRE HOMMAGE et LUTTER. La 13e édition n’aurait pas été possible sans l’appui constant de nombreux partenaires, dont Edgar Café-Bar, Marché Labrie et Landry IGA, Mercerie Armand Charrette, Pantene, Plan Xpert, Pub St-Marc, Rio Tinto IOC, Sept-Îles Mazda, Technimage et la Ville de Sept-Îles.

Les personnes désirant obtenir plus d’information sur le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer peuvent consulter le www.relaispourlavie.ca et se joindre à la page Facebook de cet événement-bénéfice : www.facebook.com/relaisvie7iles.

(Photo : Le Nord-Côtier)