Sept-Îles recevra la crème des joueuses et joueurs seniors du curling en février 2018

En mars dernier, le Club de curling de Sept-Îles était le lieu du Championnat provincial des maîtres, tant du côté féminin que masculin, événement couronné de succès sur toute la ligne. L’expérience se répétera en février 2018, cette fois chez les Seniors alors que l’organisation du club du 21, rue Comeau s’est récemment vu octroyer la tenue du rendez-vous provincial pour les 50 ans et plus.

Même si elle aurait bien pris une année de plus, question de laisser retomber la poussière, la direction du Club de curling de Sept-Îles a décidé de sauter sur l’occasion présentée par Curling Québec.

Le Championnat provincial Seniors sera encore plus relevé, et plus d’équipes sont attendues. Le potentiel est de 16 formations masculines et d’autant féminines. «C’est une grosse activité et chez les 50 ans et plus c’est plus compétitif », a indiqué le président du club, Daniel Beaulieu.

L’organisation septilienne sait cependant à quoi s’attendre, elle qui a pleinement livré la marchandise en mars, laissant de belles impressions à la visite. «On veut être aussi performant avec le franc succès qu’on a connu. Tout le monde a été émerveillé et parlait de venir en visite l’été. C’est une belle pub pour la Côte-Nord», a-t-il conclu.