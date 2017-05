Sept-Îles est «Orange»!

Crédit photo : Julien Choquette

Tout Sept-Îles s’imprègnera d’une odeur d’oranges, de volley, de fête, de social, de musique et de tout ce qui entoure le Tournoi Orange Alouette. Une odeur présente dès demain et qui se dissipera tard dimanche soir. Tout est prêt, ou presque, pour la 39e édition qui accueille 405 équipes, une participation record… encore une fois!

Dès l’heure du souper demain soir (jeudi 4 mai), ça s’animera sur une quinzaine de sites alors que s’ouvrira l’édition 2017 du Tournoi de volleyball Orange Alouette. La visite se fera sentir encore plus vendredi avec l’arrivée de volleyeuses et volleyeurs de l’extérieur de la région.

Jusqu’à dimanche, journée d’éliminatoires et de finales, ce sont près de 800 matchs qui seront joués sur la vingtaine de terrains, tant pour le volet régulier avec ses 346 équipes que pour celui du mini-volley vendredi en début de soirée avec la participation de 59 formations de jeunes du primaire.

Social, musique,…

Et il n’y a pas que dans les gymnases et sur les terrains de volley qu’il y aura de l’action. Le Tournoi Orange Alouette se démarque également par ses soirées festives et sociales dans son Volley-Bar de l’aréna Guy-Carbonneau. Et pour «animer et faire bouger» la place; la musique, celle de MatraQc jeudi, du Lobster Country Band vendredi et de Show Must Go On samedi, soirée exclusive aux participants du 39e Tournoi Orange Alouette. Les non-participants pourront apprécier les prestations des deux premières soirées, au coût de 5$ pour le groupe du jeudi (prix du macaron pour entrer sur les sites) et de 20$ pour celui invité du vendredi.

Pour en savoir plus sur cette 39e édition qui s’annonce enlevante, visitez le www.tournoi-orange.com, passez par Facebook ou rendez-vous dans les gymnases ou au Volley-Bar!