Sept-Îles envahit par des milliers de volleyeurs

Crédit photo : Julien Choquette

La fin des classes ce jeudi (3 mai) vers les 16h30 donnera pratiquement le coup d’envoi de la 40e édition du Tournoi de volleyball Orange Alouette de Sept-Îles. Des centaines de jeunes du primaire de la région envahiront le gymnase de l’école Jean-du-Nord pour le volet mini-volley, volet qui lancera les festivités pour quatre jours.

L’édition 2018 du Tournoi Orange Alouette passera assurément à l’histoire. Une participation record avec 431 équipes; 368 du volet régulier et 63 pour le mini-volley, en action que le jeudi, prendra part à cette grande fête sportive. Jusqu’à dimanche, journée des éliminatoires et des finales, quelque 850 matchs du volet régulier figurent à l’horaire, et ce sur une quinzaine de sites à Sept-Îles et Uashat mak Mani-Utenam.

Sur la scène

La musique occupe une bonne place de la programmation. Et ça commence jeudi soir, vers 22h, alors que la formation En Barque s’emparera de la scène au Volley-Bar (aréna Guy Carbonneau). Vendredi, ce sera au tour du Maudit Groupe avec Krystelle Savard d’en faire autant. Samedi, l’aréna Guy Carbonneau sera le lieu d’un Bal en blanc, exclusif aux participants du 40e Tournoi Orange Alouette, avec souper crevettes et alouettes suivi du All Access Showband, qui fera danser les milliers de personnes.

Pour les non-participants, il en coûte 5$ pour les sites principaux de compétitions, 10$ pour le show du jeudi et 20$ pour celui du vendredi.

Présidente occupée

Débarquée au Québec au début de la semaine, la présidente d’honneur, Marie-Pier Murray Méthot, baie-comoise d’origine et maintenant résidente de Neuchâtel en Suisse, assumera pleinement son rôle lors de son passage dans la région.

Entrevue radio, clinique de volley dans certaines écoles de Sept-Îles et Uashat et conférences figurent à son agenda. Elle sera assurément courtisée durant ses quatre jours au Tournoi Orange Alouette.

Pour en savoir plus sur cette 40e édition, visitez le www.tournoi-orange.com, passez par Facebook ou rendez-vous dans les gymnases ou au Volley-Bar!