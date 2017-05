Semaine nationale de l’action bénévole: Une soirée reconnaissance réussie à Port-Cartier

Crédit photo : Courtoisie

En collaboration avec la Ville de Port-Cartier, le Centre d’action bénévole (CAB) de Port-Cartier a tenu sa plus récente soirée reconnaissance de l’action bénévole, le 29 avril à l’Agora du Complexe récréatif et culturel (CREC) de la municipalité. Une activité qui visait à souligner la Semaine nationale de l’action bénévole qui s’est déroulée du 23 au 29 avril.

Cette année, plus de 180 personnes ont participé à cette activité-reconnaissance qui comportait une prestation de l’humoriste Guillaume Pineault, et une partie plus protocolaire durant laquelle un hommage a été rendu à trois Portcartois qui s’illustrent pour leur implication bénévole. Les personnes honorées sont Bertrand Gauthier, Rémi Gaudreault et France Larouche.