Une semaine tout en lecture pour l’école St-Alexandre

Crédit photo : Courtoisie

Livres, romans et bouquins de toutes sortes étaient à l’honneur du 25 avril au 2 mai alors que tous les élèves de l’école St-Alexandre ont participé à plusieurs activités spéciales dans le cadre de la Semaine de valorisation de la lecture.

Durant la semaine, les élèves ont pu profiter de la visite des auteurs de littérature jeunesse Roger Dubé et Priska Poirier en plus de recevoir une exposition et une vente de livres de la part de la librairie Le Bouquineur. Une semaine qui a donné lieu à une multitude d’animations spéciales à l’intérieur des classes, de pauses lecture et même, de biblio-récrés. Les parents des élèves ont également participé à cette semaine spéciale en faisant don de livres peu ou pas utilisés afin de les revendre lors d’un bazar du livre.

À la suite de cette semaine bien remplie, plusieurs prix ont été remis à divers élèves passionnés de lecture. Des certificats «mordus de lecture» ont permis de féliciter trois élèves de chaque classe. Les certificats donnaient la chance aux «mordus» de gagner l’un des nombreux chèques cadeaux d’un libraire.

Le dernier prix remis fut celui du prestigieux Felix-Ruest-Richard, ancien étudiant de l’école St-Alexandre accidentellement décédé et lui-même passionné de lecture. En son honneur, le prix est décerné à un ou une élève de 6e année qui se démarque par sa forte passion pour la lecture. C’est finalement la jeune Flavie Trudel qui verra son nom gravé sur la plaque commémorative en plus de recevoir des chèques cadeaux pour des livres et une bourse de 100$ remise annuellement par les parents de Félix.