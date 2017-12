Scrooge… Un chant de Noël : l’adaptation d’un grand classique

Crédit photo : Courtoisie

Après plusieurs mois de travail intensif, les artistes et artisans du Théâtre musical du Masque d’Or amorcent le dernier droit avant la présentation de «Scrooge… Un chant de Noël» qui met en vedette plus de 30 artistes locaux sur scène.

Inspirée du conte de Charles Dickens et présentée en première mondiale à Sept-Îles, cette production fera l’objet de deux représentations, le 9 décembre à 19h30 et lendemain à 14h à la Salle Jean-Marc-Dion.

Adapté et mis en scène par son directeur artistique, Michel Pelletier, on suit ici l’histoire d’Ebenezer Scrooge qui aborde la période de Noël toujours avec dédain et avarice. Il continue à maltraiter son malheureux employé Bob Cratchit et son joyeux neveux Fred Anderson. Durant la nuit de Noël, il recevra la visite de trois fantômes qui viendront changer sa vie à jamais. Ils en replaceront les vraies valeurs au centre de la famille.

Les billets sont en vente au coût de 25$ pour les adultes, de 20$ pour les 60 ans et moins et de 15$ pour les moins de 18 ans auprès de l’équipe de la billetterie de la Salle Jean-Marc-Dion en ligne, en personne et par téléphone.