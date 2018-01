Le scolaire s’invite au 41e Tournoi Fer-O Optimiste

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Dix, neuf, huit, sept… Le compte à rebours est enclenché pour la 41e édition du Tournoi Fer-O Optimiste de Sept-Îles. Du 24 au 28 janvier, ce sont 68 équipes de hockey qui se retrouveront sur la glace des arénas Conrad-Parent, Guy Carbonneau et Mario-Vollant (Maliotenam) pour 125 parties, en quête de la victoire et des grands honneurs. En nouveauté, une catégorie scolaire.

L’action ne manquera pas encore cette année au Tournoi Fer-O Optimiste de Sept-Îles. Parmi la soixantaine d’équipes inscrites du novice au midget, s’ajoutent trois formations pour le volet scolaire juvénile (âges bantam/midget) avec la présence du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai, de l’Atanukan de l’école Manikanetish (Uashat) et du Noir et Or de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles. Cette catégorie pallie en quelque sorte l’absence du midget BB.

«Il y a beaucoup de choses qui vont changer avec cette catégorie et le plan stratégique de Hockey Québec. Ça va ébranler les colonnes du temple», a indiqué, en conférence de presse, le responsable hockey du comité organisateur, Normand Côté.

Parlant du double lettre, les Basques de Sept-Îles accueilleront pour des parties de ligues et du tournoi leurs rivaux de Baie-Comeau, mais aussi du Saguenay-Lac-Saint-Jean; le Royal de Métabetchouan dans l’atome, les Jeannois d’Alma dans le pee-wee et le National de La Baie dans le bantam. «C’est du hockey de bon calibre apprécié par la population», a indiqué M. Côté.

Dans le simple lettre, on retrouve deux formations féminines, celles des Nord-Côtières pee-wee A et bantam A.

L’édition 2018 compte six équipes de moins que celle de l’an dernier, baisse constatée au niveau du midget A et de l’atome A. Des tournois obligatoires à Forestville (midget, 11 au 14 janvier) et à Havre-Saint-Pierre (atome, 1er au 4 février) peuvent expliquer en partie la diminution.

Dehors

La Classique hivernale s’insère dans l’horaire du tournoi avec le match extérieur. Ça se passera le vendredi midi (26 janvier), dans la catégorie novice B, sur la patinoire du Stade Holliday. Les conditions ont été favorables pour quatre des six premières présentations.

Côté protocolaire, la cérémonie d’ouverture se fera également le 26 janvier, vers les 18h45, immédiatement après la démonstration des jeunes de la MAHG II. Ceux de la MAHG I auront leur moment le lendemain après-midi (15h45 à 16h15).

En bref

Pour connaître l’horaire détaillé du 41e Tournoi Fer-O, consultez le www.tournoifero.com ou sa page Facebook, ou rendez-vous dans les arénas de Sept-Îles et Mani-Utenam du 24 au 28 janvier. Le coût d’entrée quotidien est de 3$ pour les étudiants et 7$ pour les adultes (2 et 4$ pour le mercredi). Le passeport pour les cinq jours, légèrement majoré, se vend 23$. Quelque 700 personnes s’en sont procuré un l’an passé, évitant ainsi de faire la file au guichet.