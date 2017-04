Sauvetage héroïque sur la Côte-Nord

Crédit photo : Sûreté du Québec

Un policier de la Sûreté du Québec a sauté dimanche dans les eaux glacées pour récupérer deux enfants, de 8 et 10 ans, qui étaient à la dérive sur un morceau de glace à La Romaine, en Basse-Côte-Nord.

Vers 19h15, les policiers ont reçu un appel signalant que deux personnes étaient en détresse sur la banquise, qui s’est mise à dériver. Sur place, les autorités ont constaté qu’il s’agissait d’une fillette de 8 ans et d’un garçon de 10 ans. «Il y avait un risque imminent que les enfants tombent à l’eau et restent pris sous les glaces», a fait savoir la Sûreté du Québec.

Au moment de l’arrivée des policiers, les enfants se trouvaient à une quinzaine de mètres du bord de la rive. Un des policiers a sauté «immédiatement» à l’eau et a d’abord ramené la fillette, puis le garçon. Le policier et les petits ont été transportés au dispensaire de l’endroit et ont tous déjà reçu leur congé, indique la SQ.

Les deux jeunes s’amusaient près du rivage lorsqu’ils sont restés prisonniers d’un morceau de glace à la dérive.