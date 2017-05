Santé et sécurité au travail: L’Escouade jeunesse est de retour

Crédit photo : CNESST

Pour une seizième année consécutive, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) mobilise une Escouade jeunesse qui sera disponible pour organiser une activité de sensibilisation dans tous les milieux de travail de la région.

Sur la Côte-Nord, ce sont les Septiliennes, Anne-Marie Dumont et Camille Leblanc-Lynch qui seront chargées de promouvoir les bonnes pratiques en matière de prévention des accidents du travail. Du 15 mai au 4 août, le duo offre gratuitement, à tous les employeurs de la région qui feront appel à leur service, un atelier de sensibilisation dynamique. Les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs, l’identification des risques en milieu de travail, la prévention des lésions et les ressources disponibles sont les principaux thèmes abordés.

Les ateliers deviennent un moment privilégié pour les employeurs de parler santé et sécurité du travail avec leurs travailleurs, de leur communiquer des messages de prévention et de les impliquer dans la démarche de prévention des lésions professionnelles.

Au Québec, les employeurs ont l’obligation d’informer, de former et de superviser leurs travailleurs. La formation et la supervision permettent non seulement de diminuer les risques d’accident, mais aussi de réduire les coûts humains et financiers associés à ces tristes évènements.

Sensibiliser les jeunes

Même si la sécurité au travail est l’affaire de tous, l’atelier cible principalement les travailleurs âgés de 24 ans et moins et les nouveaux travailleurs. Selon la CNESST, 28 jeunes sont victimes d’un accident de travail chaque jour au Québec. Les employés de la jeune vingtaine sont particulièrement à risque de subir un accident de travail parce qu’ils présentent une mobilité élevée en emploi et que les fonctions qu’ils détiennent comportent souvent un cumul de contraintes physiques (manipulation de charges lourdes, travail répétitif, etc.) et organisationnelles (horaires irréguliers, travail de nuit, etc.)

Pour en savoir plus sur les services de l’Escouade jeunesse dans l’Est-du-Québec ou pour prendre rendez-vous afin de recevoir sa visite, communiquez avec Anne-Marie Dumont au 418 964-3900, poste 3902 ou avec Camille Leblanc-Lynch au 418-964-3900 poste 3919.