Santé mentale: «Sept astuces pour se recharger»

Crédit photo : Mouvement santé mentale Québec

Initiée par le mouvement Santé mentale Québec, une campagne de sensibilisation ayant pour titre «Sept astuces pour se recharger» se poursuit d’ici 2018. Pour l’occasion, différentes activités seront organisées dans la région en 2017-2018 pour sensibiliser les Nord-Côtiers à cette cause qui demeure méconnue de plusieurs.

En raison du large territoire desservi par l’organisme Santé mentale Québec-Côte-Nord, sa directrice Carole Chevarie mise sur l’implication des gens et des représentants d’organismes à qui elle transmet l’information sur cette campagne de sensibilisation menée à l’échelle provinciale. Des personnes ou des organismes qu’elle se plaît à considérer comme des «relayeurs».

Pour ce faire, des outils promotionnels ont été fournis aux différents médias, aux établissements scolaires, au milieu de la santé et des services sociaux et aux organismes communautés pour les inciter à se joindre à ce mouvement. Ils prennent la forme d’un dépliant explicatif, d’un calendrier d’activités, d’affiches, d’autocollants et de fiches d’animation qui peuvent être téléchargés également au www.etrebiendanssatete.ca.

Par exemple, dans la première semaine de mai, l’emphase sera mise sur des idées d’activités que les gens peuvent organiser dans divers milieux de vie en matière de promotion de la santé mentale. Au début novembre, une invitation particulière a été lancée aux établissements collégiaux. À cela s’ajoutent la fête des voisins et le défi santé, dont la plus récente édition de cet événement s’est tenue le 1er avril à Port-Cartier. On estime que plus de 320 personnes ont répondu à l’invitation.

Pour obtenir de plus amples informations à l’égard de cette campagne de sensibilisation, il est également possible de joindre l’équipe de Santé mentale Côte-Nord par téléphone au 418 766-4476 ou 1 800 363-4476, par courriel au smqcn@globetrotter.net, ainsi qu’en consultant sa page Facebook.