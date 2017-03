Santé: Une fondation prend son envol à Port-Cartier

Crédit photo : Courtoisie



Portant le nom d’un bateau minéralier qui s’est échoué près du rivage à Port-Cartier le 1er décembre 1977, la fondation pour la santé, Le Lady Era, verra à offrir une aide ponctuelle à aux personnes dans le besoin. Sans être rattachée au centre hospitalier de Port-Cartier, elle se souciera d’agir en harmonie avec les valeurs du milieu de la santé.

Initiée par Alain Bourassa et Nancy Charest, les deux propriétaires du Club de boxe Le Lady Era, la fondation du même nom a vu le jour afin d’amasser des fonds pour le centre hospitalier de Port-Cartier. En raison de la complexité des règles imposées par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui auraient engendré d’importants délais pour la mise en place d’une structure de ce genre, les administrateurs ont décidé d’opter pour la création d’une fondation indépendante.

Des services que l’une de ses administratrices, la Dre Annick Émond, n’hésite pas à qualifier de complémentaire à ce qui est offert présentement dans le milieu de la santé. «On ne veut surtout pas faire compétition aux organismes communautaires. Comme la situation économique n’est pas à son meilleure sur la Côte-Nord, on sait que leurs services sont fortement sollicités par la population. Par notre présence, on ne veut surtout pas les fragiliser davantage. On veut avant tout redistribuer ces sous dans la communauté», tient-elle à préciser.

Le conseil d’administration de cette nouvelle entité est composé de Nancy Lachance (infirmière), Johanne Guillemette (nutritionniste), Jacques Lajoie (représentant en prévention ArcelorMittal), Steve Gagné (directeur général Arbec), Martin Héroux (gestionnaire au pénitencier) et Diane Brousseau (planificatrice financière Caisse Desjardins de Port-Cartier).

La mission de la fondation pour la santé Le Lady Era consistera à supporter des projets d’acquisition d’équipements médicaux et paramédicaux, des projets d’aménagements spécialisés et des services professionnels de santé pour en arriver à faire une différence dans le quotidien des gens dans le besoin.