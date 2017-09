Du sang neuf chez Centraide Duplessis

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Depuis ce printemps, une toute nouvelle équipe assure la permanence de Centraide Duplessis. De nouveaux visages qui s’accompagnent aussi d’un certain vent de renouveau pour cet organisme qui se définit plus que jamais comme un bâtisseur communautaire.

D’entrée de jeu, la directrice générale de Centraide Duplessis, Valérie Quimper, voit d’un très bon œil ce mouvement de professionnalisation de la philanthropie. «C’est une tendance qui n’épargne pas Centraide Canada. Je vois ça comme une mouvance vers des horizons plus larges, enchaîne-t-elle. On va s’imbriquer dans cette démarche-là. Ces changements se doivent de s’opérer et ça s’accompagne bien sûr d’une nouvelle vision, d’une manière différente de faire les choses.»

Au cours des prochains mois, son équipe entend travailler fort pour faire la promotion de son rôle de bâtisseur communautaire qu’elle cherche toujours à définir. «On veut aider les organismes communautaires à conserver l’expertise qu’ils ont. Ils offrent des services de première ligne qui sont essentiels. On veut travailler de pair avec eux et recourir à l’intelligence collective. On mise beaucoup sur la mobilisation des ressources», déclare-t-elle.

Une période de l’année charnière

Comme toujours, l’automne est le moment de l’année au cours duquel l’organisme en profite pour lancer sa campagne de financement annuelle. «Les campagnes en milieu de travail se poursuivront tout aussi intensément. On va tenter d’innover. Cependant, 2017 sera une année de transition pour nous. On travaille à se positionner. On veut aussi que les gens apprennent à mieux nous connaître. On compte les rapprocher de nos donateurs», précise-t-elle.

À tout cela s’ajoute aussi la tenue de plusieurs activités-bénéfices, dont le traditionnel souper moules et frites, le 20 octobre au Carrefour La Baie et la présentation conjointe, avec la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, d’un spectacle-bénéfice mettant en vedette Nathalie Noël, le 22 octobre, à la Salle Jean-Marc-Dion.

Un rôle mobilisateur

La mission de Centraide Duplessis est de contribuer au renforcement de la collectivité et à l’amélioration de la qualité de vie des gens en situation de vulnérabilité en misant sur l’entraide, l’engagement et l’action concertée.

La vision que s’est dotée son équipe est d’agir à titre de bâtisseur communautaire en contribuant aux changements favorisant une société plus humaine et équitable dans une perspective de développement durable. Les valeurs privilégiées sont l’entraide, l’intégrité, le respect, la solidarité et la justice sociale.

Pour obtenir plus d’informations sur cet important acteur du milieu communautaire, il suffit de consulter le www.centraideduplessis.org. Son équipe peut également être jointe par téléphone au 418 962-2011 ou par courriel au communications@centraideduplessis.org.