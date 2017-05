Salon du printemps des artisans: Une 41e édition ponctuée de nouveautés

Crédit photo : Courtoisie

Malgré un hiver qui s’est étiré, les artisans de l’Association septilienne des Arts et de la Culture sont fins prêts à sortir de leur atelier pour aller à la rencontre de la population lors de la 41e édition du Salon du printemps des artisans, qui aura lieu du 11 au 14 mai au gymnase du Centre socio-récréatif.

Un événement qui se veut rassembleur année après année. «C’est une grande fête pour l’art et la culture pour les Septiliens et Septiliennes et les gens de la région. Aujourd’hui artistes et artisans, soyons fiers après 41 ans, d’avoir toujours travaillé dans le même but : créer et resserrer les liens dans cette grande famille des arts, de la culture et de l’artisanat à Sept-Îles», a affirmé la présidente du conseil d’administration de l’association, Fernande Porlier Forbes.

Répartis dans 37 kiosques, une quarantaine d’artisans exposeront à nouveau le fruit de leur travail de création. Une occasion pour les visiteurs de mettre la main sur des cadeaux personnalisés à offrir à un proche. «Cette visite vous permettra sans doute de dénicher le cadeau recherché pour la fête des Mères, pour un membre de votre famille, des amis et pourquoi pas pour vous», souligne-t-elle.

Mme Forbes trouve important de souligner le travail effectué par les artisans et les bénévoles qui sont l’essence de ce salon des artisans. «Sans vous, nous ne pourrions offrir à la population des œuvres originales que nous sommes fières de présenter au public, enchaîne-t-elle. Des œuvres faites à la main avec un arc-en-ciel de couleurs dans des domaines variés.»

Un nouveau visage

À sa première participation au Salon du printemps des artisans de l’Association septilienne des Arts et de la Culture, Josiane Monger nourrit une véritable affection pour le bois recyclé. Un matériau qu’elle utilise pour concevoir des œuvres artisanales uniques et diversifiées.

L’intérêt pour l’artisanat ne remonte pas à hier chez Josiane Monger, même si ses débuts dans ce milieu remontent uniquement à l’été 2016. «Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé bricoler. Le bois est un matériau que j’apprécie. J’ai un beau-frère qui amasse beaucoup de choses dans sa cour. Je fréquente aussi les brocantes. C’est là que je me puise ma matière première», soulève-t-elle.

L’envie de créer est si importante qu’elle se refuse à faire deux fois la même œuvre. «Si on me le demande, je pourrais le faire, mais j’y apporterai certaines modifications et j’utiliserai une approche différente, précise-t-elle. J’aimerais bien que ça puisse devenir un gagne-pain, mais je ne m’imagine pas ce scénario pour l’instant».

Par sa présence à ce rendez-vous artisans, l’artisane espère réussir à se forger un bon réseau de contacts. «Je n’ai aucune idée à quoi m’attendre. Je me lance un peu dans le vide. J’espère que les gens vont apprécier mon travail. Je vais aussi en profiter pour les inviter à me fournir de vieux objets que je pourrais retaper. J’espère réussir à obtenir certains petits contrats», lance celle qui réussira sûrement à se démarquer par la singularité de ses œuvres.

Une diversité maintenue

Sur place, les visiteurs pourront se procurer des vêtements évolutifs pour les enfants, des savons, des toiles peintes à l’huile ou à l’acrylique, des objets faits à partir de bois recyclés, des vêtements en cuir, de la peinture sur bois, du tricot, du tissage et de la couture. Cette diversité dans les exposants est justement l’un des éléments qui constituent une force de ce rendez-vous annuel consacré à l’artisanat.

L’entrée est gratuite à ce Salon du printemps des artisans. Son horaire d’ouverture est le 11 mai de 19h30 à 21h, le 12 mai de 13h à 21h, le 13 mai de 10h à 17h et le 14 mai de 10h à 16h. Le tirage d’une pièce artisanale sera effectué chaque heure.