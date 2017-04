Salon du livre de la Côte-Nord: Une invitation à «Prendre le large»

Crédit photo : Le Nord-Côtier

L’équipe du Salon du livre vient de dévoiler la programmation de sa 33e édition qui aura lieu du 27 au 30 avril au Cégep de Sept-Îles. Sous la présidence d’honneur de Martin Michaud, le «maître du thriller québécois», elle comporte la tenue de plus de 175 activités littéraires, dont des tables rondes, des conférences, des grandes entrevues et les 92 animations de sa tournée littéraire jeunesse.

Avec pour thème «Prendre le large», la 33e édition du Salon du livre de la Côte-Nord met en vedette plus d’une soixantaine d’auteurs et d’illustrateurs d’ici et d’ailleurs. Parmi les têtes d’affiche, on retrouve India Desjardins, Dominique Demers, Manu Militari, Lise Dion, Danielle Ouimet, François Morency, Marie-Hélène Poitras, Stéphane Larue, Micheline Duff et Catherine Bourgault. Un nombre qui comprend la participation de 20 auteurs nord-côtiers à ce grand rassemblement littéraire annuel.

La tenue d’un tel événement s’accompagne d’une importante somme de travail qu’à tenu à souligner la présidente de son conseil d’administration, Stéphanie Prévost. «C’est toute une logistique. Qu’on pense ici au recrutement des auteurs et à la venue des exposants. Le volet scolaire nécessite un imposant travail de coordination. Il y a beaucoup de choses à arrimer ensemble pour s’assurer que tout se déroule bien», soulève-elle.

Un important volet jeunesse

Cette année, plus de 2400 jeunes participeront aux journées scolaires et préscolaires du Salon du livre de la Côte-Nord, les 27 et 28 avril. Un nombre record. «C’est assez particulier de voir l’engouement du milieu scolaire. On a encore des groupes qui se manifestent à la dernière minute. On fait tout en notre possible pour les accommoder. Ce n’est pas toujours simple, indique sa coordonnatrice, Marie-Claude Vigneault. C’est en soi un heureux dilemme. Un véritable casse-tête.»

Pour l’occasion, de multiples animations jeunesses seront proposées à ces jeunes visiteurs par Tristan Demers, Richard Petit, Annie Groovie, Marilou Addison, Pierre-Yves Villeneuve et plusieurs autres. Grâce à un partenariat avec le Club Optimiste, 300 jeunes pourront à nouveau se procurer gratuitement un livre parmi les auteurs invités à cette grande fête de la littérature. L’organisme «Avenir d’enfants» remettra aussi un livre écrit par l’un des deux auteurs que les 280 enfants de 0 à 5 ans auront vus en animation.

Un autre record est fracassé par la Tournée littéraire jeunesse Hydro-Québec qui permettra à plus de 2 800 jeunes de recevoir la visite d’un auteur ou d’un illustrateur en classe, les 24, 25, 26 avril et le 1er, 2 et 3 mai. Un total de 92 animations sera proposé. De ce nombre, quatre visioconférences avec les écoles Netagamiou et Gabrielle-Dionne de la Basse-Côte-Nord.

Hors les murs

Le Centre des congrès de Sept-Îles sera à nouveau l’hôte d’une soirée de littéraire grivoise, le 28 avril à 21h30. Organisée en collaboration avec la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre, Cette activité met en vedette Tristan Demers, Manu Militari, Lise Dion, Danielle Ouimet, Myriam LeBouthillier et Stéphane Larue. Une activité qui comporte la lecture de textes coquins, de l’animation musicale par DJ Estu, l’offre d’un service de bar et la présentation de courts métrages coquins par la cellule Kino 7Îles.

Un site Internet revampé

Pour aider les gens à planifier leur visite au Salon du livre de la Côte-Nord, le site Internet du Salon du livre de la Côte-Nord a fait l’objet d’importantes modifications pour en rendre son utilisation plus conviviale. Remis au goût du jour et accessible au www.salondulivrecotenord.com, il comporte désormais un carnet du visiteur. «Il est à notre image. Il démontre notre dynamisme. C’est un outil déjà utilisé dans d’autres salons qui a fait ses preuves. Il permet aux gens de concevoir leur propre horaire et de s’assurer de ne rien manquer», lance la directrice générale de cette fête de la littérature, Mélanie Devost.

Le coût d’entrée demeure à 5$ pour les adultes et à 2$ pour les 6 à 17 ans. L’admission est gratuite pour les 5 ans et moins, ainsi que les groupes préscolaires et scolaires inscrits. En guise de nouveauté, un bracelet-passeport 4 jours est offert au coût de 12$. Le salon sera ouvert les 27 et 28 avril de 9h à 11h45, de 13h à 17h et de 19h à 21h, le 29 avril de 9h à 17h et le 30 avril de 9h à 15h. Il est à noter que le Guide officiel de ce rendez-vous littéraire sera distribué dans l’édition du 19 avril du Journal Le Nord-Côtier.