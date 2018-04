Salon du livre de la Côte-Nord : une impressionnante programmation dévoilée

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Sous la présidence d’honneur de la journaliste littéraire et auteure, Claudia Larochelle, la 34e édition du Salon du livre de la Côte-Nord qui se déroulera du 26 au 29 avril au Cégep de Sept-Îles s’inscrit sous le signe des records. En plus de 78 auteurs participants, la programmation de ce rendez-vous annuel consacré à la littérature comporte pas moins de 210 activités et de 350 sessions de dédicaces.

Parmi les auteurs invités au Salon du livre de la Côte-Nord, on retrouve Michel Rabagliati, Florence K, Stéphanie Clermont, Patrick Sénécal, Guylaine Guay, Mélanie Jannard, Tristan Demers, Marcia Pilote et Louise Tremblay d’Essiambre. Le talent nord-côtier n’est pas laissé pour compte grâce entre autres à la participation d’Isabelle Arsenault, Hubert Cormier et Noémie Pomerleau-Cloutier.

Selon la directrice générale du Salon, Mélanie Devost, cette imposante programmation vient démontrer la légitimité de cet événement littéraire.

«Mon équipe a travaillé très fort. On bat à nouveau des records à plusieurs niveaux. Je ne peux qu’en être fière. Ce qui nous diffère d’une librairie, ce sont les rencontres que les gens peuvent y faire avec les auteurs Une proximité s’établit entre eux et les gens. Tout se fait à la bonne franquette», avance-t-elle.

Un élément important

Le volet jeunesse demeure celui qui gagne le plus en popularité année après année. Plus de 2 400 jeunes et leurs professeurs participeront aux journées préscolaires et scolaires du Salon du livre de la Côte-Nord. Une délégation proviendra même de la Basse-Côte-Nord.

Il y a trois ans, la tournée littéraire jeunesse dans les écoles et les centres de la petite enfance (CPE) s’accompagnait de 47 animations. Depuis, ce nombre a plus que doublé. La tournée offrira cette année 101 animations dans 27 écoles de la région. Cela permettra de rejoindre directement 3 100 jeunes.

Ces résultats concluants sont le fruit d’un travail acharné effectué par sa coordonnatrice, Marie-Claude Vigneault.

«C’est tout un casse-tête. Cependant, l’intérêt est bel et bien là. Les enseignants et les directions d’école collaborent très bien avec nous. Il en va de même pour les responsables de CPE. Ils sont heureux que l’on vienne à la rencontre des jeunes.

Cependant, l’une des difficultés rencontrées réside dans le fait que la Commission scolaire du Fer et de l’Estuaire a une journée pédagogique le 27 avril.

«Ça fait quelques années qu’on est confronté à cette situation. On a failli être obligé de refuser des groupes. On a fait des pieds et des mains pour ne pas en arriver à ce scénario. C’est dommage. On a fait plusieurs démarches pour que cette pédagogique soit retirée. Il me semble que ça mériterait d’être pris en considération», déclare Marie-Claude Vigneault.

Des partenariats bénéfiques

Encore une fois, 300 jeunes qui participeront aux journées préscolaires et scolaires du Salon du livre de la Côte-Nord auront l’opportunité de se procurer gratuitement un livre. Ce cadeau est offert grâce au programme «Choisis ton livre» qui découle d’un partenariat avec le Club Optimiste de Sept-Îles.

Le partenariat avec Avenir d’enfants bénéficiera quant à lui à tous les enfants de 0 à 5 ans inscrits au Salon du livre. Ils recevront chacun gratuitement un livre d’un des deux auteurs qu’ils auront vus en animation.

Les visiteurs pourront aussi faire un don de livres dans une boîte prévue à cet effet au kiosque 1. Ce projet est une initiative de la Fondation pour l’alphabétisation.

La programmation complète du Salon du livre peut être consultée au www.salondulivrecotenord.com. Il est à noter que des activités se tiendront à Port-Cartier et à Havre-Saint-Pierre. Elles n’ont aucun lien avec la tournée littéraire jeunesse.