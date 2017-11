Salon des Fêtes La Côtière: une tradition renouvelée

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Plus d’une vingtaine d’artisans locaux participent au Salon des Fêtes de la Côtière qui se déroule à l’agora du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier, du 16 au 19 novembre. Une occasion en or pour les gens de se procurer des cadeaux personnalisés à offrir à un proche ou à un ami et d’aller à la rencontre de ces passionnés d’artisanat. De riches échanges autour de la création sont à prévoir.

Comme il l’a toujours fait, son comité organisateur s’est soucié d’apporter un certain vent de renouveau à ce rendez-vous artisanal. «Si on veut rejoindre beaucoup de gens, il faut s’assurer qu’il y ait une diversité. On veut que ce soit bel et bien représenté. Beaucoup des créations s’adressent aux parents avec de jeunes enfants. C’est un virage qui se fait sentir dans d’autres événements similaires et on n’y échappe pas», soutient la responsable des communications de la Corporation des artisans de La Côtière, Brigitte Chamard.

Parmi les nouveaux visages, on retrouve Véronique Émond (chocolat), Marie-Ève Fraser (art mural), Valérie Boucher (pantalons évolutifs), Danielle Lelièvre (peinture) et Karine Lapierre (collier de dentition pour maman et enfant). Ils viennent s’ajouter à des artisans assidus soient Annie Bernier (bijoux et verre recyclé), Jeannine Bouchard (figurines et conserves), Brigitte Chamard (modelage et sculpture) et Berthe Jacques (tissage et conserves).

Un art rassembleur

Impliquée depuis plusieurs années au sein de la corporation, Mme Chamard est à même de constater que l’artisanat arrive à susciter de l’intérêt auprès de gens de tous âges. «Les gens sont impressionnés du talent de nos artisans. C’est un commentaire que l’on reçoit constamment. Chaque morceau que l’on retrouve est relativement unique. Il a été fait en peu d’exemplaire. Il y en a aussi pour toutes les gammes de prix», soulève-t-elle.

Bien entendu, cette passion pour l’artisanat s’accompagne d’un investissement colossal en termes de temps et d’énergie. «Personne d’entre nous n’en vit vraiment. C’est un passe-temps que l’on exerce surtout par plaisir, insiste-t-elle. Il devient parfois difficile d’accorder du temps à la création. J’en suis un parfait exemple. Le Salon des Fêtes demeure l’unique moyen que nous avons d’aller à la rencontre des gens. Ils n’hésitent pas à nous faire savoir qu’ils apprécient notre travail et ça nous fait chaud au cœur.»

Horaire

Accessible gratuitement à tous, le Salon des Fêtes des artisans de La Côtière est ouvert les 16 et 17 novembre de 18h30 à 21h30, le 18 novembre de 10h à 20h et le 19 novembre de 10h à 16h. Lors de la journée de clôture, l’interprète Guy Porlier viendra apporter de l’animation musicale à ce rendez-vous artisanal. À nouveau, des prix de présence seront aussi tirés au sort parmi les visiteurs.