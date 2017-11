Salle Jean-Marc-Dion : le voile est levé sur la programmation hiver-printemps 2018

Crédit photo : Montage - Le Nord-Côtier

À l’approche des Fêtes, l’équipe de la Salle Jean-Marc-Dion en profite pour dévoiler sa programmation hiver-printemps 2018, qui comporte la présentation de plus d’une trentaine de spectacles diversifiés. Parmi les têtes d’affiche : 2 Frères, Isabelle Boulay, Vincent Vallières, Pierre Hébert, Phil Roy, Vincent C, Caroline Savoie et Sarah Toussaint-Léveillé.

La saison débute avec Britishow (2 février). Cette revue musicale à grand déploiement met en vedette le Septilien Yvan Pedneault, Renée Wilkins, Jérôme Couture et Pascal Dufour. À cela s’ajoute aussi un habillage audiovisuel de qualité pour faire un parallèle avec l’histoire du Royaume-Uni. Ce sera suivi, le lendemain, de la prestation d’un magicien assez unique en son genre, Vincent C (3 février). Un rendez-vous assurément sous le signe de l’humour.

Gagnant de La Voix en 2017, Ludovick Bourgeois (4 mars) viendra présenter les chansons de son premier album qu’il vient à peine de lancer sur le marché. Avec la charmante désinvolture qu’on lui connaît, Ludovick, guitare en main, chantera ses classiques préférés d’ici et d’ailleurs. S’en suivront les 2 Frères (9 mars) qui renouent avec le succès grâce à leur deuxième album «La route». Le duo compte de nombreux admirateurs sur la Côte-Nord et a déjà plusieurs passages dans la région à son actif.

Parmi les interprètes les plus populaires au Québec, Isabelle Boulay (17 avril) trouve aussi une place de choix dans la nouvelle programmation de la Salle Jean-Marc Dion. Un spectacle soulignant ses 25 ans de carrière au cours duquel elle revisite ses grands classiques et présente les chansons de son plus récent album «En vérité», en compagnie de musiciens chevronnés.

Fort du succès de «On va s’aimer encore», Vincent Vallières (27 avril) fera un passage remarqué dans la région. À l’image du chanteur, ce spectacle s’annonce authentique, touchant et rassembleur. De nouveau coach à La Voix cet hiver, Alex Nevsky (13 juin) viendra proposer au public nord-côtier sa pop accrocheuse. Bien sûr, il interprètera ses succès «Polaroid», «On leur a fait croire» et «Les coloriés».

Oreilles dégourdies

Propices à la découverte, trois rendez-vous musicaux figurent aussi à la programmation des Oreilles dégourdies. Ces spectacles seront présentés dans le hall d’entrée du Cégep de Sept-Îles. Il s’agit de Caroline Savoie (5 avril), Sarah Toussaint-Léveillé (20 avril) et Bellflower (24 mai), où pas moins de huit musiciens monteront sur scène pour donner vie à une pop qualifiée d’orchestrale et riche en harmonies vocales.

Humour

Apprécié d’un large public, Pierre Hébert (21 avril) propose «Le goût du risque». D’une mordante ironie, il tourne sur scène ses propres peurs en dérision afin de se convaincre lui-même de sauter dans le vide et de donner aux spectateurs l’envie de sortir de la routine et de faire des choix audacieux. S’ensuit quelques jours plus tard, Phil Roy (27 avril), qui présente au public sa vision du monde avec un soupçon d’immaturité.

Le nouveau duo humoristique Corbeil et Maranda (4 mai) ramène la variété en humour. À deux sur scène, ils interprètent un feu roulant de personnages tout aussi loufoques les uns que les autres. Au menu, de multiples changements de costumes qui feront le bonheur des spectateurs. En rappel, Mariana Mazza (9 juin) reviendra dans la région avec «Femme ta gueule». Un spectacle dans lequel la censure n’a véritablement pas sa place.

Théâtre

Les amateurs de théâtre ne sont pas laissés pour compte puisque quatre productions seront présentées cet hiver, dont Sylvia (16 avril), qui met en vedette une impressionnante brochette de comédiens; Marcel Leboeuf, Pierrette Robitaille, Claude Prégent et Sonia Cordeau. On suit l’histoire d’un couple dont l’existence est bouleversée lorsque le mari ramène un chien exubérant à la maison.

Nouvellement au petit écran dans Unité 9, Natasha Kanapé Fontaine figure dans la distribution de Muliats, qui signifie Montréal en Innu. Cette pièce raconte le parcours de Shaniss qui décide de quitter sa communauté pour s’installer à Montréal. Il y fera la rencontre de Christophe, son colocataire, montréalais pure laine. Ils chercheront ensemble à résoudre les dissonances identitaires auxquelles ils sont confrontés.

Films

Deux destinations seront visitées par Les Grands Explorateurs cet hiver; l’Afrique du Sud (7 février) et Londres (28 mars). Le Festival du film de montagne de Banff (5 mars) fera à nouveau escale à Sept-Îles pour la présentation de 2h30 d’images à couper le souffle. Un incontournable pour les adeptes d’aventures humaines et sportives. Des récits inspirants portés à l’écran.

Infos

La programmation complète et les informations sur les divers forfaits offerts seront disponibles au www.spectacle-sept-iles.com dès le 4 décembre. Ouvert à tous, une soirée d’information aura lieu aussi lundi (4 décembre) à 19h. Les membres du CLUB VIP seront conviés à une soirée privilège, le 8 décembre à 19h.

La mise en vente exclusive sur le web s’effectuera les 9 et 10 décembre. Dès le 11 décembre, les personnes intéressées pourront se procurer des billets pour l’ensemble des spectacles présentés au cours de l’hiver et du printemps.

D’ici quelques jours, la Salle Jean-Marc-Dion mettra en ligne un nouveau service en ligne sur sa billetterie. Les gens pourront désormais acheter des chèques cadeaux pour eux, pour des amis et pour leurs familles qu’ils pourront utiliser en ligne ou à la billetterie.