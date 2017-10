Saison record pour les croisières à Havre-Saint-Pierre

Crédit photo : Rendez-vous Minganie

C’est avec la venue du Artania et du Seven Seas Mariner que s’est conclue la saison 2017 de Rendez-vous Minganie. Au total, ce seront dix bateaux qui auront fait escale à Havre-st-Pierre cette année. Une année record qui met la table

La chef d’escale de Rendez-Vous Minganie, Odessa Thériault, dresse un bilan positif de la dernière saison. «C’était une très longue saison cette année. On estime avoir reçu 4830 passagers et 2400 membres d’équipage. C’était vraiment un record en matière de visiteurs», indique-t-elle.

La fin de la saison 2017 s’est terminée sur les chapeaux de roues, alors que l’escale Havre-Saint-Pierre a accueilli deux navires en l’espace de 48h. En effet, en raison des nouvelles limitations de vitesse pour protéger les baleines noires, les Cayens ont reçu la visite du Mariner quelques heures seulement après le départ de l’Artania.

«Il (le Mariner) a réservé à la dernière minute en raison des changements d’itinéraires. On était très content d’avoir un ajout. Ça n’a pas été compliqué pour l’accueil puisque nous avons seulement prolongé les activités déjà prévues avec l’Arthania la veille», confie la chef d’escale.

Accueil authentique

Selon la chef d’escale, la configuration unique du port d’Havre-St-Pierre permet une proximité sans pareil entre la communauté et les croisiéristes. «Beaucoup de gens viennent sur le quai. Il y a toujours des attroupements pour accueillir les visiteurs. C’est très authentique et c’est vraiment ce qui nous fait ressortir», pense-t-elle.

Au niveau des excursions, l’archipel des îles Mingan et la communauté d’Ekuanitshit sont encore les plus prisés par les croisiéristes. À l’image de la municipalité, c’est une ambiance festive qui règne en permanence sur le quai lorsque les visiteurs débarquent. «Il y a toujours un musicien. Un de nos employés joue de l’accordéon toute la journée et fait danser les gens. Les mascottes dansent aussi», relate Odessa Thériault.

Une tradition s’est également créée au fils des ans. En effet, chaque fois qu’un bateau quitte le quai, les Cayens se rassemblent, drapeau acadien à la main, afin de saluer les visiteurs. D’autres font crier à tout rompre le klaxon de leur voiture au fur et à mesure que le navire s’éloigne. «C’est vraiment rendu une tradition. C’est un moment fort de notre escale, ça termine la journée en beauté», affirme celle qui coordonne les activités de l’escale Havre-St-Pierre.

Retombées

Odessa Thériault explique que la petite superficie de la municipalité permet aux visiteurs de la découvrir entièrement à pied, ce qui profite aux différents commerces. «On est une toute petite place donc les gens peuvent faire le tour à pied. En plus avec la navette, ils peuvent faire le tour du village et passer par le noyau du village.»

Selon elle, à chaque croisière, une horde de touristes débarquent au «centre-ville». «Que ce soit le Tim Horton ou la pharmacie, il y a toujours beaucoup de touristes qui y vont», assure Mme Thériault. Sans vouloir avancer de chiffres, Rendez-Vous Minganie annonce déjà une autre saison record en 2018.