La saison des Portcartois prend son envol

Le véritable coup d’envoi de la saison de triathlon, c’est cette fin de semaine que ça passe! Charles Paquet sera à Cagliari pour une Coupe du Monde, Claudelle Dumas s’attaque à la première étape de sélections en vue des Jeux du Canada du côté de Joliette, au même moment que des jeunes du Club les Tricéphales y seront pour une Coupe du Québec.

Charles Paquet lance officiellement sa saison en fin de semaine, lui qui avait bien fait en Floride au mois de mars lors des Championnats Nord-Américains Sprint Élite avec une 11e place. Ce dimanche, il participera à sa première Coupe du Monde.

Ça s’annonce fort relevé à Cagliari. Le parcours sera très exigeant. La compétition très féroce. Les médaillés d’argent et de bronze aux Olympiques de Rio (2016), Jonathan Brownlee et Henri Schoeman, y seront.

«Juste à regarder les gros noms qui seront là, c’est excitant. Le calibre sera élevé. Je vais là pour avoir du fun et vivre une belle expérience en Coupe du Monde», a laissé savoir Charles Paquet lundi.

Le Portcartois se dit d’attaque pour la saison, lui qui a davantage de temps à consacrer à l’entraînement depuis la fin des classes au Cégep Garneau. Côté course, il s’est entraîné avec le Club d’athlétisme du Rouge et Or de l’Université Laval.

Deux semaines après l’Italie, ce sera Ottawa pour les Championnats canadiens, rendez-vous du processus de sélections pour les Championnats du monde, mais aussi pour les Jeux du Commonwealth.

Dumas

La saison de compétitions de Claudelle Dumas s’amorce aussi en fin de semaine. Elle sera de la Coupe du Québec à Joliette. Dimanche, pour les juniors, ce sont deux des trois «spots» féminins qui seront confirmés pour les Jeux du Canada à Winnipeg.

«Mon objectif est de me qualifier parmi les deux premières afin d’obtenir ma place pour les Jeux du Canada. Je me sens un peu fébrile, parce que ce sera mon premier triathlon de la saison et que les distances sont doublées par rapport à l’an dernier. Je suis tout de même confiante et je me sens prête pour ce triathlon», a mentionné celle qui en est à sa première année junior (16-19 ans). La dernière sélection se fera en juillet lors d’un super sprint à Victoriaville.

Tricéphales

Dumas ne sera pas seule à Joliette. D’autres porte-couleurs du Club les Tricéphales de Port-Cartier y seront. C’est le cas de Jacob Girard et Gabriel Lapierre en U15 Élite, d’Anélia Lapierre en U13, de son autre frère, Alex, en U11, d’Alexis Girard en U9 et de Lily-Rose Girard en U7. D’autres pourraient s’ajouter à la liste.