La saison de basketball scolaire s’ouvre à Sept-Îles

Crédit photo : www.pixabay.com

Le ballon rebondira sur les parquets du gymnase de l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles de vendredi à dimanche. C’est la première rencontre de la saison de la Ligue régionale scolaire de basketball du RSEQ Côte-Nord qui est à l’horaire.

14 équipes en provenance des écoles Jean-du-Nord/Manikoutai et Queen Elisabeth High School de Sept-Îles, du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier, de l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre et de la polyvalente des Baies de Baie-Comeau seront de la partie.

Les formations sont réparties dans le benjamin/cadet féminin (trois équipes), cadet masculin (cinq équipes) et juvénile masculin (six équipes). Pas moins de 24 matchs sont à l’horaire pour le premier rendez-vous de la saison, cette fin de semaine, à Sept-Îles. Une seule partie sera disputée vendredi (19h30). 13 rencontres se joueront samedi entre 8h et 20h. Dimanche, ça se passe de 8h à 16h.

Calendrier

Les autres tournois au calendrier du RSEQ Côte-Nord pour la saison 2017-2018 de la Ligue scolaire de basketball auront lieu les 2 et 3 décembre à Baie-Comeau et les 3 et 4 février à Sept-Îles. Le Championnat régional se tiendra les 24 et 25 mars à Baie-Comeau.