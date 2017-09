Saint-Augustin : La Garde côtière cesse les recherches

Crédit photo : Courtoisie

Après deux jours de ratissage aérien et naval, la Garde côtière cesse les recherches pour retrouver Dany Lavallée, l’homme d’une cinquantaine d’années dont l’embarcation a été retrouvée dimanche après-midi au large de Saint-Augustin.

«On a transféré le cas à la Sûreté du Québec comme étant une personne manquante ou disparue. On va tout de même demander aux agents qui passeront éventuellement dans le secteur de garder l’œil ouvert», explique le porte-parole de la Garde côtière, Michel Plamondon.

Du côté de la SQ, on indique que la disparition demeure un dossier ouvert malgré l’abandon des recherches. On rappelle que l’embarcation de Dany Lavallée a été retrouvée dimanche après-midi en train de tourner en rond et avec seulement une veste de sauvetage à bord.