Russel Tremblay se lancerait dans la course à la mairie

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Tout porte à croire que le directeur adjoint de Développement économique Sept-Îles, Russel Tremblay, annoncera ce soir sa candidature à la mairie de Sept-Îles.

Joint au téléphone, le principal intéressé a refusé de confirmer quoi que ce soit «avant ce soir», mais a précisé officiellement ne plus être à l’emploi de la corporation municipale.

Il n’est plus non plus porte-parole de la coalition Plein gaz au Nord, dont l’objectif est de faire en sorte que la région soit alimentée en le gaz naturel. Russel Tremblay ne siège également plus sur l’exécutif du parti Québécois de Duplessis.

Jusqu’ici, seul le maire actuel, Réjean Porlier, a confirmé son intention de briguer le poste de maire de Sept-Îles en vue du scrutin du 5 novembre.

Russel Tremblay convoque la presse et le public à 19h, jeudi, au Centre des congrès de Sept-Îles.