Le RSEQ Côte-Nord honore ses artisans

Les artisans du sport étudiant nord-côtier étaient sur leur 36 vendredi soir dernier à l’occasion du Gala régional du RSEQ Côte-Nord, tenu au Restaurant le Danube Bleu de Forestville. Parmi les lauréats de cette soirée de couronnement à plus d’un niveau, six récipiendaires se retrouvent parmi les trois finalistes de leur catégorie pour le rendez-vous provincial du 1er juin à Montréal.

Le Gala du RSEQ Côte-Nord, c’est l’occasion de récompenser ses acteurs, leur rendre honneur pour les performances sportives et académiques, et également pour la persévérance, la conciliation du sport et des études, la contribution au développement de saines habitudes de vie et aux activités physiques. C’est aussi la reconnaissance d’équipes et d’entraîneurs.

Gagnants

Co-animatrice du gala de 2017 et finissante au Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier, Élodie Servant a été décorée du titre «Étudiante-athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études». Elle tentera de continuer à bien jumeler les deux éléments dès août alors qu’elle poursuivra ses études au Cégep Garneau, et sur les terrains de volley avec les Élans en division 1.

La persévérance académique et sportive de Cédric Vollant-Bellefleur, étudiant à l’école secondaire Manikanetish, a été reconnue par le jury qui l’a choisi comme gagnant masculin de cette catégorie. C’est d’ailleurs cet établissement d’enseignement de Uashat qui est lauréat du prix «École secondaire (250 élèves et moins) ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu». Pour celles de 250 étudiants et plus, la palme est revenue à l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles.

Seul autre honneur à se retrouver dans l’est, celui d’entraîneur masculin de l’année, remis à Alex Couture, du programme de badminton de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles.

Finalistes au provincial

Parmi les lauréats mentionnés plus haut, Cédric Vollant-Bellefleur et l’école Jean-du-Nord/Manikoutai figurent également dans la course aux honneurs pour le Gala provincial du RSEQ à venir dans dix jours. Ils sont en lice parmi les trois finalistes pour l’ensemble des régions dans leur catégorie respective.

L’école Marie-Immaculée des Escoumins s’y retrouve également au niveau du primaire. Sa directrice, Claudine Boulianne, tentera de mettre la main sur le prix «Personne ayant le plus contribué au développement de saines habitudes de vie dans son milieu».

Lauraly Plouffe de l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau («Étudiante-athlète féminine de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive» et Audrey Dufour du programme de badminton du Bleu et Or des Bergeronnes («Entraîneure féminine par excellence») se retrouvent dans la même heureuse situation.

Liste complète des gagnants et finalistes

«Élève féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études»

Gagnante : Anais Gauthier, école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Sacré-Cœur

(Finalistes : Abby Dufour, école Saint-Luc, Forestville/Maude Tremblay, école Saint-Luc, Forestville/Jolyane Tremblay-Boivin, école Saint-Luc, Forestville/Noémie Boucher, école Saint-Luc, Forestville/Justine Savard, école Marie-Immaculée, Les Escoumins/Sandrine Boucher, école Marie-Immaculée, Les Escoumins/Laurence Gagné, école Marie-Immaculée, Les Escoumins/Alicia Bélisle, école Marie-Immaculée, Les Escoumins/Marie-Ève Thompson, école Mère d’Youville, Port-Cartier/Mya Ritchot,école Mère d’Youville, Port-Cartier/Shanley St-Onge Fontaine, école Tshishteshinu, Mani-Utenam/Magalie Perron, école Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Longue-Rive)

«Élève masculin de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études »

Gagnant : Éloi Larouche, école Marie-Immaculée, Les Escoumins

(Finalistes : Christopher Hovington, école Saint-Luc, Forestville/Antoine Larouche, école Marie-Immaculée, Les Escoumins/Joshua Lefebvre, école Marie-Immaculée, Les Escoumins/Lou Philippe Bezeau, école Mère d’Youville, Port-Cartier/Ethan Mckenzie, école Tshishteshinu, Mani-Utenam/Justin Deschênes, école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Sacré-Cœur/Moayé Ariel Wilfred Konan, école Jacques-Cartier, Sept-Îles)

«Étudiante-athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études»

Gagnante : Élodie Servant, Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier

(Finalistes : Laurence Tremblay, polyvalente des Rivières, Forestville/Aurélie Pelchat, polyvalente des Berges, Les Bergeronnes/Laurielle Thibeault, Institut d’enseignement de Sept-Îles, Sept-Îles/Geneviève Brisson, polyvalente des Berges, Les Bergeronnes/Sarah-Maude Savard, polyvalente des Berges, Les Bergeronnes/Amélie Bouchard, polyvalente des Berges, Les Bergeronnes/Émilie Côté, école secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau/Émilie Bacon, Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

«Étudiant-athlète masculin de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études»

Gagnant : Olivier Mercier, polyvalente des Rivières, Forestville

(Finalistes : Réal Jourdain, école Manikanetish, Uashat/Nathaniel Mckenzie, Institut d’enseignement de Sept-Îles, Sept-Îles/Philippe Boulianne, polyvalente des Berges, Les Bergeronnes/Gabriel Picotin, école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles/Édouard Routhier, école secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau/Julien Nantais, Institut d’enseignement de Sept-Îles, Sept-Îles)

«Étudiante-athlète féminine de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive»

Gagnante : Lauraly Plouffe, école secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau

(Finalistes : Lyndsay Jourdain, école Manikanetish, Uashat/Léa Dufour, polyvalente des Rivières, Forestville/Élisabeth Langis, Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

«Étudiant-athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive»

Gagnant : Cédric Vollant-Bellefleur, école Manikanetish, Uashat

(Finalistes : Alexi Hachey, Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier/William Martin, Institut d’enseignement de Sept-Îles, Sept-Îles)

Étudiant-athlète par excellence au niveau collégial ayant obtenu la meilleure cote R de son équipe

Simon Latendresse, Cégep de Sept-Îles / William Chandler, Cégep de Baie-Comeau

Étudiante-athlète par excellence au niveau collégial ayant obtenu la meilleure cote R de son équipe

Maude Tremblay, Cégep de Sept-Îles / Marianne Bernier, Cégep de Baie-Comeau

«Équipe féminine – Division 2 par excellence au niveau secondaire»

Gagnante : Spartiates, volleyball cadet féminin, école secondaire Serge Bouchard, Baie-Comeau

(Finalistes : Bleu et Or, badminton benjamin féminin (Florence Boulianne/Rosemary Laurencelle), polyvalente des Berges, Les Bergeronnes/ Bleu et Or, badminton cadet féminin (Victoria Hovington/Marie-Christine Bouchard), polyvalente des Berges, Les Bergeronnes)

«Équipe masculine – Division 2 par excellence au niveau secondaire»

Gagnante : Bleu et Or, badminton double cadet masculin (Tommy Hovington/Félix Deschênes), polyvalente des Berges, Les Bergeronnes

(Finalistes : Husky, volleyball juvénile masculin, école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles/Coyotes, volleyball benjamin masculin, Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

«Entraîneure féminine par excellence»

Gagnante : Audrey Dufour, badminton, polyvalente des Berges, Les Bergeronnes

(Finaliste : Julie Bernier, volleyball, école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

«Entraîneur masculin par excellence»

Gagnant : Alex Couture, badminton, Institut d’enseignement de Sept-Îles, Sept-Îles

(Finalistes : Dany Gauvin, hockey, école Manikanetish, Uashat/Jasmin Hould St-Pierre, volleyball, Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier/Pier-Alexandre Poulin, basketball, Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

«Personne ayant le plus contribué au développement de saines habitudes de vie dans son milieu»

Gagnante : Claudine Boulianne, école Marie-Immaculée, Les Escoumins

(Finaliste : Hugo St-Pierre, école Tshishteshinu, Mani-Utenam/Yannick Bouchard, école Manikanetish, Uashat/Vicky Lalonde, école Jean-du-Nord-Manikoutai, Sept-Îles)

«École primaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu»

Gagnante : École Marie-Immaculée, Les Escoumins

(Finalistes : École Saint-Luc, Forestville/École St-Alexandre, Port-Cartier/École Mère d’Youville, Port-Cartier/École Jacques-Cartier, Sept-Îles/École Tshishteshinu, Mani-Utenam)

«École secondaire (250 élèves et plus) ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu»

Gagnante : École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

(Finaliste : Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

«École secondaire (250 élèves et moins) ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu»

Gagnante : École Manikanetish, Uashat

(Finalistes : Polyvalente des Rivières, Forestville/Institut d’enseignement de Sept-Îles, Sept-Îles/Polyvalente des Berges, Les Bergeronnes)

Prix «Coup de cœur – Primaire»

Jérôme Beaudin, école Tshishteshinu, Mani-Utenam / Yannick Jourdain, école Johnny-Pilot, Uashat

Prix «Coup de cœur – Secondaire»

Adrien Astamajo, école Manikanetish, Uashat