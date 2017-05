Le Rotary récolte 21 000$

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Le souper homard au profit du Club Rotary a permis de mettre la main sur 21 000$ grâce à la générosité des quelque 300 convives et l’apport de précieux partenaires et bénévoles.

La soirée du 13 mai était couverte de blanc… mais pas de neige fort heureusement. Les membres Rotary et leurs invités avaient été invités à se vêtir de blanc pour le traditionnel souper homard, à l’école Manikoutai. L’activité Chic en blanc, sous la présidence d’honneur du couple formé de Tommy McMullen et Brigitte Nadeau, a été couronnée de succès par les 31 membres du club.

Quelque 10 000 dollars ont d’ailleurs été récoltés pendant la soirée, grâce à la vente de billets pour remporter l’un ou l’autre des nombreux prix offerts par les commanditaires. Les convives ont pu déguster pour la plupart leur premier homard de la saison et se dégourdir lors d’une soirée dansante. Le Club Rotary soutient plusieurs causes, dont celle de l’Élyme des sables et du Transit Sept-Îles.