Le rock abrasif de Galaxie pour la première fois à Sept-Îles

Crédit photo : Marc-Étienne Mongrain

Galaxie promet d’enflammer les festivaliers du Vieux-Quai en Fête le 14 juillet prochain. Mélanges de styles, de sons, de genres, le groupe rock fera danser jeunes et moins jeunes.

En plus de 16 ans d’existence, c’est la première fois que Galaxie se rend jouer à Sept-Îles. Considéré par plusieurs comme le groupe de rock alternatif francophone numéro un, il a fort à parier que les Septiliens tomberont sous le charme d’Olivier Langevin et sa troupe de musiciens.

Il a effectivement su bien s’accompagner pour créer l’un des groupes québécois les plus originaux depuis le début des années 2000. Véritable virtuose à la guitare, Olivier Langevin lance le premier album de Galaxie (Galaxie 500 à l’époque) en 2002. Avec le temps, ce sont Fred Fortin, Karine Pion, Jonathan Bigras, Frank Lafontaine et Pierre Fortin qui se joindront à lui, tous plus talentueux les uns que les autres.

Maintenant fort de ses cinq albums, le groupe a frappé fort en février dernier avec la sortie du très attendu Super Lynx Deluxe, dont les festivaliers pourront apprécier les mélodies psychédéliques et les rythmes électros le 14 juillet.

«Il y a un côté abrasif de nos débuts qui revient dans la texture et la réalisation de cet album. On a amené des beats électros aussi, une dose de rythmes à la Beastie Boys. C’est un melting pot de tout ce qu’on a fait depuis nos débuts», affirme Olivier Langevin.

Une expérience à vivre en direct

Dure tâche que de définir le son du groupe.

«Galaxie c’est tout simplement un groupe de rock n’ roll, on a adapté à tout ça des trucs un peu dance. Ça s’est un peu transformé au fil des années, mais les racines sont vraiment blues rock, avec des textures un peu plus actuelles. C’est un beau mélange», définit Olivier Langevin.

Bien qu’excellent en studio, c’est sur scène que le groupe prend vie et que l’on peut apprécier Galaxie à sa juste valeur.

«Oui, c’est là qu’on prend notre énergie en fait. Avec les années, on s’est forgé une réputation live assez solide. On adore expérimenter en studio en gang, on joue ensemble depuis longtemps. Je pense que l’énergie dégagée et notre musique se vie parfaitement en spectacle».

Il met en garde le public septilien.

«Ça va être très dansant, je vous confirme qu’on ne s’ennuiera pas le 14. Surtout en festival extérieur comme ça, on essaie de faire bouger le monde le plus possible», avise-t-il.

Le groupe jouant à Québec le 13 juillet, ils devront filer le lendemain matin pour Sept-Îles.

«C’est des horaires assez incroyables, le spectacle de Québec va finir assez tard et il faudra arriver à Sept-Îles quand même tôt pour les balances de son. Je vous confirme qu’on va prendre l’avion», mentionne-t-il en riant.

Malgré cet horaire chargé, les membres de Galaxie, qui ont entendu parler du festival par d’autres groupes, ont hâte de découvrir Sept-Îles.

«Venez nous voir, allez voir tous les artistes en fait. Sortez, profitez-en, c’est super important d’aller voir des spectacles!»28