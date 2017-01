La ringuette se porte bien à Sept-Îles

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Les joueuses des Miss-Îles de Sept-Îles sont d’attaque pour les tournois à venir. Elles se sont préparées avec aplomb et endurance lors du Tournoi Bout’Souffle de son association de ringuette. L’édition de ce tournoi en formule 3×3 a lieu à l’aréna Guy Carbonneau du 9 au 15 janvier.

«Tout a bien été, on est content du déroulement. On a de bons collaborateurs», a fait savoir le président de l’Association, Frédéric Lesage. Le Tournoi Bout’Souffle peut aussi compter sur l’appui du Groupe Nordique et Régis Bouchard, qui contribuent pour les médailles depuis la première édition, il y a un peu plus de dix ans.

Un match de l’équipe de la Côte-Nord, qui ira aux Jeux du Québec à Alma dans un peu plus d’un mois, était à l’horaire en fin de semaine, avec aussi sur la glace des joueuses de la relève, celle qui pourrait être des Jeux en 2019. Parlant de relève, encore plus jeune celle-ci, les filles du moustique, qui ont vécu le Bout’Souffle avec un match de moins longue durée à trois contre trois, une formule que l’Association pourrait fort bien répéter l’an prochain ou greffer cette catégorie à son tournoi.

Campagne

L’organisation des Miss-Îles a également profité de la dernière fin de semaine pour faire le tirage des prix de sa campagne de financement, de précieux sous rapportés qui serviront aux déplacements en autobus pour les tournois. Et comme l’Association de ringuette de Sept-Îles est en santé avec quelque 150 joueuses inscrites, les formations septiliennes seront nombreuses en compétition. Trois seront d’ailleurs en tournoi du côté de Boucherville à compter de vendredi. Il s’agit de l’équipe novice B, de celle cadette A et de celle inter B.

Pour la campagne de finalement, les gagnants sont Sylvie Caissy (crédit voyage d’une valeur de 1 000$ – participation de Vacances Inter), Aniesh Vollant (deux billets pour les Canadiens de Montréal, valeur de 660$, offert par Wesco), Marcel Gagné (mini iPad, valeur de 280$), J-C Lévesque (crédit de 250$ chez Équipement et Outillage Côte-Nord) et Yvan Méthot (crédit de 150$ chez Le Paradis de l’Auto).

Tournoi Bout’Souffle, 9 au 15 janvier 2017, Sept-Îles

Résultats des finales

Novice

N2 (Camille Beaulieu, Ann-Sophie Huet, Gabrielle Vollant et Mia-Maude Jérôme, gardienne de but) 1

N5 (Anita Simon, Calleigh Michel, Océanne Ringuette et Sarah-Maude Deschênes, gardienne de but) 0

Atome

A1 (Alexandra Vigneault, Livia Dacosta, Kelly-Ann Tardif-Néron et Olivia Lévesque, gardienne de but) 5

A4 (Julianne Laflamme, Sidney Tremblay, Marguerite Blouin et Chloé Lessard, gardienne de but) 2

Benjamine-Division 2

B7 (Maryane Boudreault, Swany Fontaine, Émily Bélanger et Audrey-Ève Labelle, gardienne de but) 2

B8 (Sydney-Ann Fontaine-Vollant, Marie-Pier Chouinard, Ève Raymond et Dalianne Thibeault, gardienne de but) 0

Benjamine-Division 1

B1 (Loralie Soupras, Laeticia Dacosta, Cindy Allard et Audrey-Ève Labelle, gardienne de but) 2

B4 (Julie Delarosbil, Jessica Lebrun, Maé Lachance et Dalianne Thibeault, gardienne de but) 1

Junior

J1 (Sydney Collard, Catherine Le Boulaire, Florence Robichaud et Jade Deschênes, gardienne de but) 4

J4 (Julie Méthot, Noémie Canac-Marquis, Laurence Caron et Carolane Rioux, gardienne de but) 0

Cadette/Juvénile

CJ3 (Myriam Ouellet, Ariane Charest, Marie-Pier Primard et Jade Deschênes, gardienne de but) 5

CJ4 (Kloé Poirier, Audrey Therrien, Myriam Grenier et Justine Bouchard, gardienne de but) 1