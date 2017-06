Revue d’histoire de la Côte-Nord: Un nouveau numéro dévoilé

Crédit photo : Le Nord-Côtier

C’est au Musée régional de la Côte-Nord, le 21 juin, que l’équipe de la Société historique du Golfe a procédé au lancement du numéro 63-64 de la Revue d’histoire de la Côte-Nord, dans lequel on retrouve 20 textes cosignés par 18 auteurs. Encore une fois, divers sujets sont abordés.

L’ouvrage est réalisé en collaboration avec la Société historique de la Côte-Nord. «Dès l’automne, on a fait des approches auprès des auteurs. On leur a laissé en quelque sorte carte blanche pour la rédaction des textes, soutient l’un de ces responsables, Steve Dubreuil. On voulait seulement que l’ensemble de la Côte-Nord y soit représenté. Bien sûr, une place importante est accordée aux Autochtones.»

Parmi les sujets abordés, on retrouve le naufrage d’un des navires de la flotte Phips, les 50 ans de la reconstruction du Vieux-Poste, une course de traîneaux à chiens du Labrador à Sept-Îles dans le cadre du 100e anniversaire du Canada, le poète minganois Roland Jomphe et l’incendie du Manoir de Baie-Comeau.

En tout temps, son équipe de création voit à s’assurer que les faits rapportés sont véridiques. «Ce n’est pas toujours évident, mais on peut compter sur la collaboration de passionnés d’histoire. On n’hésite pas à se référer à eux au besoin», enchaîne-t-il. «Ces gens ont des connaissances pointues de nos sources. Comme société historique, on se doit absolument de raconter l’histoire le plus fidèlement possible.»

Les personnes intéressées à se procurer des exemplaires de la Revue d’histoire de la Côte-Nord au coût de 10$ peuvent le faire au Musée régional de la Côte-Nord, à la Librairie Côte-Nord, à la Maison du bouquineur, ou bien dans les bureaux de Bibliothèques et Archives nationales du Québec.