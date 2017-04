Rêves d’enfant: Un voyage de rêve pour Sam à Walt Disney

Crédit photo : Courtoisie

En compagnie de ses parents, son frère et ses sœurs, Sam Baker a effectué un voyage à Walt Disney en décembre grâce à la Fondation Rêves d’enfants. La réalisation de ce rêve lui ayant procuré une énergie nouvelle et des souvenirs impérissables, ainsi qu’un répit bien mérité. La Fondation Rêve d’enfant vient en aide aux jeunes atteints d’une maladie qui menace leur vie ou qui sont aux prises avec de graves conditions génétiques et neurologiques.

Présidée par Bernard Lynch, la 8e édition du traditionnel souper fruits de mer, au profit de la fondation, aura lieu le 29 avril à 17h30 au Centre des congrès de Sept-Îles. Les billets sont en vente au coût de 70$ auprès de Mireille Cyr, par téléphone au 418 968-4157 ou par courriel au revesdenfants.si.pc@gmail.com. En tout temps, les enfants de 3 à 17 ans gravement malades peuvent également être référés pour la réalisation d’un rêve par téléphone au 1 800 267-9474, par courriel au qe@revesdenfants.ca ou sur son site Internet.