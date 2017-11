Une réussite pour l’Open Shotokan de karaté

Crédit photo : Sébastien Miousse

Le japonais était la langue première sur les tatamis samedi au gymnase de l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles. Les hajime [hajimé] (début/commencez), yame [yamé] (arrêt), aka no kachi (rouge gagnant), ao no kachi (bleu gagnant) et autres termes étaient ceux entendus lors de l’Open Shotokan de karaté. La compétition provinciale était organisée par l’Institut de karaté Shotokan de Sept-Îles.

Des athlètes de l’extérieur de la côte étaient au rendez-vous samedi pour la deuxième édition de l’Open Shotokan de karaté. Des karatékas de Saint-Adolphe, Saint-Jérôme et Québec ont foulé les tatamis en compagnie de ceux de Sept-Îles, de Havre-Saint-Pierre et des Escoumins.

Les quelque 160 participants étaient à l’œuvre dans 38 catégories (groupes d’âge/couleurs de ceinture); 19 en kata (forme) et autant en kumite [kumité] (combat).

Des termes connus du judo, mais clairement pas les mêmes actions au karaté, donnaient des points aux combattants (yuko=1 point, wazari=2 points et ippon=3 points) en kumite.

Une dizaine de karatékas de haut niveau; du circuit WKF (niveau Olympiques), étaient de la compétition, et ont évolué en catégorie Élite. Sept-Îles ne comptait pas de participants pour ce volet. «La compétition est terminée pour moi. Nous nous concentrons sur le développement des jeunes. Pour l’instant, notre dojo est trop jeune pour avoir des compétiteurs Élite. Par contre, nos jeunes progressent rapidement», a indiqué Marco Coulombe, responsable de l’Institut Shotokan de karaté de Sept-Îles.

L’événement aura été un succès sur toute la ligne, malgré une longue journée, conclue un peu avant 19h. «Ç’a été une réussite, et pas de blessures majeures. On espère atteindre le 200 participants l’an prochain», a fait savoir M. Coulombe.

Les médaillés des clubs de l’est de la Côte à l’Open Shotokan de karaté

Institut de karaté Shotokan de Sept-Îles

Jérémie Matte (orange – 10-13 ans)

Kata : Or

Élie Lancup (orange-verte 7-9 ans)

Kata : Or

Charles Landry (garçons marron-noire 13-16 ans)

Kata : Or

Émilie Coulombe (filles marron 14-16 ans)

Kata : Or

Stéphanie Croussette (femmes blanche-jaune)

Kata : Or

Kumite : Or

Adrien Borela (hommes blanche-jaune)

Kata : Or

Cindy Noël (femmes orange-bleue)

Kata : Or

Kumite : Bronze

Mélanie Tremblay (femmes marron)

Kata : Or

Kumite : Or

Henry Bellerive (blanche 5-6 ans)

Kumite : Or

Lucie Boudreault (orange-verte 7-9 ans)

Kumite : Or

Kata : Argent

Frédéric Drapeau (garçons verte-bleue 13-16 ans)

Kumite : Or

Vincent Vaillancourt (garçons marron-noire 13-16 ans)

Kumite : Or

Kata : Bronze

Maxime M. Moisan (hommes orange-bleue)

Kumite : Or

Samuel Girard (blanche-jaune 6-8 ans)

Kata : Argent

Kumite : Bronze

Jérémie Dion (blanche-jaune 11-12 ans)

Kata : Argent

Kumite : Argent

Mélina Coulombe (marron 10-12 ans)

Kata : Argent

Kumite : Argent

Justin Landry (garçons marron-noire 13-16 ans)

Kata : Argent

Kumite : Argent

Manon Boucher (femmes blanche-jaune)

Kata : Argent

Yves Leclerc (hommes blanche-jaune)

Kata : Argent

Nadia Côté (femmes orange-bleue)

Kata : Argent

Kumite : Argent

Yan D’Avril (hommes orange-bleue)

Kata : Argent

Kumite : Bronze

Janie Chevarie (femmes noire)

Kata : Argent

Kumite : Bronze

François Tremblay (blanche 5-6 ans)

Kumite : Argent

Jérémie Lessard (orange-verte 7-9 ans)

Kumite : Argent

Marcel Gagné (hommes orange-bleue)

Kumite : Argent

Eliam Carrier (orange-verte 7-9 ans)

Kata : Bronze

Étienne Vallée (marron 10-12 ans)

Kata : Bronze

Kumite : Bronze

Laurence Tanguay (filles marron 14-16 ans)

Kata : Bronze

Isabelle Matte (femmes blanche-jaune)

Kata : Bronze

John-André Pinette (hommes blanche-jaune)

Kata : Bronze

Nathalie Arsenault (femmes marron)

Kata : Bronze

Élianne G. Thibault (blanche 5-6 ans)

Kumite : Bronze

Simon Turner (orange-verte 7-9 ans)

Kumite : Bronze

David Trembllay (garçons marron-noire 13-16 ans)

Kumite : Bronze

Club de karaté Shotokan de Sept-Îles

Yannick Beaudin (hommes marron)

Kata : Bronze

Karaté Shotokan de la Minganie

Léo Carbonneau (blanche-jaune 6-8 ans)

Kumite : Argent

Kata : Bronze

Roger Thériault (hommes orange-bleue)

Kata : Bronze

Samuel Boudreault (garçons verte-bleue 13-16 ans)

Kumite : Bronze