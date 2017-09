Une réussite pour la Compétition locale scolaire de cross-country!

Crédit photo : Courtoisie

La réussite de tout événement extérieur repose en grande partie sur la météo et la participation. La Compétition locale scolaire de cross-country a eu droit à ses deux éléments samedi pour l’événement tenu dans les sentiers du parc Holliday de Sept-Îles.

Un peu plus de 200 personnes ont pris part à la compétition réunissant des jeunes de la 3e à la 6e année des écoles primaires de Sept-Îles et de Port-Cartier dans les catégories maringouin et moustique, en plus d’une vingtaine d’ados et adultes en classe Ouverte.

«La température a contribué à la réussite de l’événement», a fait savoir Dave Pineault, le coordonnateur de la Compétition locale scolaire de cross-country, chapeautée par les enseignants en éducation physique au niveau primaire de Sept-Îles.

L’événement ne s’était pas tenu dans les sentiers du parc Holliday de Sept-Îles depuis le début des années 90. Les organisateurs et les bénévoles se sont assurés que la piste soit bien balisée. Des étudiants du programme Horizon Sportif de l’école Jean-du-Nord, de l’enseignante Vicky Lalonde, ont campé le rôle de surveillants.

«Tout le monde a apprécié la compétition et l’endroit. C’était un vrai parcours de cross-country, avec un trou de bouette au départ, du sable, de la terre et des roches», a souligné le responsable.

L’organisation a pu compter sur l’apport des enseignants et de Roger Vachon au chronométrage, mais aussi sur la contribution de partenaires; Discount, Tim Hortons, Super C, la Ville de Sept-Îles, le RSEQ Côte-Nord et la Commission scolaire du fer.

Les médaillés

Maringouin féminin

Or : Julianne Milord (école Du Boisé, S-Î) 05:13.60

Argent : Rachel St-Amand (école Mère d’Youville, P-C) 05:14.16

Bronze : Esther Philippon (école du Boisé, S-I) 05:37.96

Maringouin masculin

Or : Matthias Laflamme (école du Boisé, S-Î) 04:36.52

Argent : Cody Cormier (école Mgr-Blanche, S-Î) 04:37.05

Bronze : Zachary Landry (école Camille-Marcoux, S-Î) 04:49.36

Moustique féminin

Or : Rose Bégin Urteaga (école Jacques-Cartier, S-Î) 10:23.38

Argent : Marie-Jade Guillemette (école Gamache, S-Î) 10:26.83

Bronze : Alexandra Cyr (école Gamache, S-Î) 10:36.96

Moustique masculin

Or : Isaac Moreau (école St-Alexandre, P-C) 08:38.25

Argent : Olivier Tremblay (école St-Alexandre, P-C) 08:46.62

Bronze : Émile Blouin (école Du Boisé) 08:46.69

Classe Ouverte – Femmes

Or : Éliza Desgagné (15 ans – S-Î) 18:09.72

Argent : Laurianne Vigneau (14 ans – P-C) 19:50.06

Bronze : Julie Doucet (12 ans – S-Î) 19:51.13

Classe Ouverte – Hommes

Or : Jacob Girard (14 ans – P-C) 15:16.22

Argent : Frédéric Girard (40 ans – P-C) 18:27.51

Bronze : Martin Desrosiers (44 ans – S-Î) 19:21.33