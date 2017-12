Rétro – Sports – Septembre/Octobre/Novembre/Décembre

Crédit photo : (Photo : Le Nord-Côtier)

Dernière partie de la rétrospective sportive pour l’an 2017 avec les mois de septembre, octobre, novembre et décembre.

SEPTEMBRE

Toujours en forme, en santé et en beauté!

Quelque 230 personnes ont pris soin de leur forme, de leur santé et de leur beauté, le 9 septembre, à Port-Cartier. Leur façon de faire, prendre part à la 25e édition du Demi-marathon Rosaire Roy. 178 personnes l’ont fait à la course, 54 à la marche.

Plusieurs des participants ne sont pas passés inaperçus. Ils arboraient le chandail d’un rose frappant offert par le comité. Et cette 25e édition, malgré une légère baisse du nombre de participants, explicable par la tenue d’autres événements, a été un succès.

Au-delà de la pluie et du ciel nuageux, les participants y sont allés de dépassement personnel. Pour l’épreuve reine, le 21 km, Pascal Boudreault et Annie Potvin sont les gagnants chez la gent masculine et chez celle féminine.

Le Tournoi des Marchands est couronné de succès!

Encore cette année, septembre s’est ouvert avec le traditionnel Tournoi des Marchands au calendrier pour les 2, 3 et 4 septembre au Club de golf Ste-Marguerite. Que ce soit en individuel ou en équipe, la compétition a couronné ses gagnants au terme des trois rondes pour les quelque 150 participants, dont deux juniors chez les joueurs inscrits.

Le titre majeur, celui de la classe «AAA», est revenu à Danny Leclerc. Le Septilien y est allé de rondes de 72, 75 et 75, devançant son plus proche poursuivant, Steve Sirois, par pas moins de huit coups.

Défi SOS Santé, Moi pour toi, relevé!

Deux équipes formées de femmes de Sept-Îles et Uashat mak Mani-Utenam ont relevé le Défi SOS_Santé, Moi pour toi, une course à relais de 270 de Montréal à Québec les 16 et 17 septembre.

L’expérience aura été magique pour les Filantes du Nord de la capitaine Catherine Lévesque et gratifiante pour Nitinniun menée par Marie-Luce Jourdain.

Paquet perd quelques rangs au vélo!

Charles Paquet peut sortir la tête haute de sa première participation au Championnat du monde U23, et ce sur distance olympique. Confirmé seulement trois jours avant la compétition (en remplacement d’Alexis Lepage, blessé), le Portcartois a terminé au 30e rang de la compétition masculine le 15 septembre à Rotterdam, aux Pays-Bas.

L’athlète de 20 ans figurait parmi les plus jeunes de sa catégorie, catégorie fort relevée, regroupant d’ailleurs quelques Olympiens. Le triathlète de Port-Cartier a complété le parcours en 01:55:52, à un peu moins de quatre minutes et demie du champion, le Français Raphaël Montoya. Paquet a signé le deuxième chrono de la cuvée de 1997, à seulement quelque 40 secondes du Britannique Samuel Dickinson (26e).

Vœu exaucé!

Ce qui est agréable d’un vœu, c’est qu’il se réalise. Et ce qui est encore mieux, c’est quand il est doublé! Caroline Dubé, maman d’une nageuse au sein du Club de nage synchronisée de Sept-Îles et responsable des entraîneures, souhaitait que les filles du club puissent avoir accès à un entraîneur de haut niveau, leur offrir ce que le club n’est pas en mesure de faire. Grâce à BMO (concours #BMO200), ce vœu a été exaucé deux fois plutôt qu’une.

Faute de disponibilité de piscine cet été, c’est à Québec, à la mi-août, que dix nageuses du niveau Intermédiaire des Astérides se sont rendues, pensant aller en compétition. Oups! Avion, hôtel… et entraînement avec les Olympiennes Tracy Little et Karine Thomas, les deux mêmes qui étaient venue à Sept-Îles au camp d’été à la fin juin. Le vœu allait être reconduit. Tracy Little est venue offrir un entraînement à une quarantaine de filles le 30 septembre au complexe aquatique de Sept-Îles.

OCTOBRE

La Grande Soirée Fromages et Vins rapporte 28 000$

Le fromage, le vin et des encans, ça peut être payant. Surtout dans une soirée au profit des étudiants-athlètes nord-côtiers. La 15e édition de la Grande Soirée Fromages et Vins de la Fondation Loisir Côte-Nord, tenue le 14 octobre au Centre des congrès de Sept-Îles, a rapporté la somme de 28 211,77$. L’événement 2017, au profit de la jeunesse sportive nord-côtière, aura été un franc succès. Mme Patricia Saindon, présidente de l’Association régionale de soccer, en a assuré la présidence d’honneur.

L’or pour Karl Beauchamp et ses coéquipiers canadiens

À défaut d’un podium dans le volet individuel en cassage de puissance, le Portcartois Karl Beauchamp peut se targuer de dire qu’il fait partie de l’équipe masculine qui a procuré le titre mondial au Canada au Championnat du monde de taekwondo ITF qui s’est conclu le dimanche 15 octobre à Dublin, en Irlande.

Dans le volet par équipe, le Canada n’avait jamais fait mieux qu’une troisième place, et ça, c’était en 2007. Beauchamp aura vu juste en avançant que l’unifolié grimperait sur le podium. En individuel, le Portcartois de 46 ans n’a pu faire mieux qu’en 2013 (4e place). Il s’est classé 10e. «La compétition était forte», a-t-il indiqué.

Isabelle Bond conclut sa carrière avec le bronze

La Septilienne d’origine Isabelle Bond en était à son dernier Championnat du monde de taekwondo ITF du 9 au 15 octobre à Dublin en Irlande. Même si ça ne s’est pas terminé comme elle l’aurait souhaité, c’est maintenant l’heure de la retraite.

Bond, 33 ans, a pris la troisième place de la compétition en formes chez les femmes 4e à 6e dan. «Je visais l’or pour clore ma carrière en beauté, mais le taekwondo est un sport jugé et, malheureusement ç’a été en ma défaveur», a-t-elle indiqué.

Dumas grimpe sur le podium en cross-country

La Côte-Nord, qui comptait 51 coureurs, a récolté une médaille au Championnat provincial scolaire de cross-country du RSEQ qui se tenait le 21 octobre à Chicoutimi. L’étudiante-athlète du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier, Claudelle Dumas, a terminé en troisième place de la catégorie juvénile féminin, s’offrant ainsi la médaille de bronze.

ArcelorMittal, Groupe Whittom et Brasco mettent la main sur le trophée!

De nouveaux noms d’équipe apparaîtront sur les trophées de la Ligue de touch football «Le Diamant» de Sept-Îles pour la saison 2017, la 35e de ce circuit. C’était jour de finales le samedi 28 octobre, sous le soleil, au terrain synthétique. Les nouveaux monarques sont Brasco (Hommes «A»), les Mauves du Groupe Whittom (Femmes) et ArcelorMittal (Hommes «B»).

NOVEMBRE

Le dépassement des artisans est souligné

Le 11 novembre, plusieurs athlètes ont laissé leur sac de sport de côté. Des équipes avaient congé de match ou de compétition. Des entraîneurs ne se sont pas retrouvés derrière le banc ou sur les lignes de côté. Des administrateurs ont rangé leur calepin de notes. Des officiels n’ont pas sorti leur sifflet et leurs cartons. Des gens ont entendu parler d’eux en bien. C’était leur soirée, celle des artisans du sport nord-côtier au Centre des congrès de Sept-Îles. Ils étaient sous les projecteurs pour la 16e édition du Gala Méritas de Loisir et Sport Côte-Nord.

L’événement aura couronné une quinzaine d’acteurs du milieu sportif nord-côtier. Au premier plan, les athlètes. Chez la gent féminine, seront reparties avec le trophée emblématique du Gala, œuvre unique du Forestvillois Michel Tremblay, la triathlonienne de Port-Cartier Claudelle Dumas, en sport individuel (deuxième année consécutive), et l’adepte du ballon rond, la joueuse de soccer Sept-Îles, Julianne Laflamme, en sport collectif. Chez la gent masculine, pareils honneurs ont été attribués au judoka du Club Judokan de Port-Cartier, Jérémie Lapointe, et au hockeyeur baie-comois Félix Tremblay. Une dizaine d’autres récompenses ont été remises au cours de la soirée, sans compter les nombreux récipiendaires de bourse et quelques hommages bien mérités.

Les Cachalots décrochent la bannière

Le Club de natation les Cachalots de Port-Cartier avait comme objectif de ramener la bannière du Festival par équipe – Section 5 Est des 11 et 12 novembre. C’est exactement ce qu’il a fait! Quant au club de natation de Sept-Îles, il a également bien performé, terminant au cinquième rang sur les 13 équipes participantes à la compétition à Jonquière.

Le Festival par équipe réunissait quelque 250 nageuses et nageurs des clubs de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l’Est-du-Québec, dans les catégories 11-12 ans, 13-14 ans, 15-16 ans et 17 ans et plus.

La délégation portcartoise de nageuses et nageurs a devancé au classement celle du club hôte, Jonquière, par 45 points (1341 contre 1296).

Des points de première place, les Cachalots en ont récolté plusieurs. Ils ont terminé la compétition avec 29 médailles d’or en individuel et six pour les relais. En individuel, un peu plus de la moitié des présences sur la plus haute marche du podium se retrouvent chez trois nageurs. Thomas Dignard a souligné son retour à la compétition en y prenant place à six reprises en autant d’épreuves. Clara Brochu, Anélia Lapierre et Laurianne Vigneau ont frôlé la perfection, quittant le Saguenay avec un palmarès de cinq écus d’or et un d’argent.

Une réussite pour l’Open Shotokan de karaté

Le japonais était la langue première sur les tatamis le samedi 25 novembre au gymnase de l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles. Les hajime [hajimé] (début/commencez), yame [yamé] (arrêt), aka no kachi (rouge gagnant), ao no kachi (bleu gagnant) et autres termes étaient ceux entendus lors de l’Open Shotokan de karaté. La compétition provinciale était organisée par l’Institut de karaté Shotokan de Sept-Îles.

Des athlètes de l’extérieur de la côte étaient au rendez-vous samedi pour la deuxième édition de l’Open Shotokan de karaté. Des karatékas de Saint-Adolphe, Saint-Jérôme et Québec ont foulé les tatamis en compagnie de ceux de Sept-Îles, de Havre-Saint-Pierre et des Escoumins. Les quelque 160 participants étaient à l’œuvre dans 38 catégories (groupes d’âge/couleurs de ceinture); 19 en kata (forme) et autant en kumite [kumité] (combat).

DÉCEMBRE

L’école Gamache se lance encore dans l’aventure

C’est par une petite neige tombante, le 1er décembre, que les 372 élèves de l’école Gamache de Sept-Îles de même que son personnel se sont lancés dans le Défi 100 milles. Une aventure de 100 jours animés d’au moins 30 minutes d’activités, et ce pour une deuxième année.

Celle à l’origine de l’idée, c’est la secrétaire de l’école, l’ambassadrice du Défi 100 milles sur la Côte-Nord, Nadine Boudreau. Elle est encouragée et accompagnée dans cette aventure de la directrice Johanne Moreau. Certains enseignants feront découvrir leur passion aux élèves lors de différentes activités variées, notamment du hip-hop, de la jonglerie, du karaté, du Qi Gong Yoga et du cardio militaire.

Les Macareux U14 s’illustrent à Vaudreuil

La formation septilienne des Macareux U14 n’a pas mis de temps à se faire un nom sur la scène provinciale. L’équipe féminine dirigée par Brian Traverse et Christian Noël a conclu son premier tournoi AAA provincial, l’Omnium Volleyball Québec du 9 décembre à Vaudreuil, avec la médaille de bronze.

Les volleyeuses septiliennes ont démontré qu’elles pouvaient tenir tête à des équipes de programme sport-études lors du tournoi. Confrontées pour une deuxième fois dans la journée à la formation mauricienne de l’Attaque, les volleyeuses benjamines de Sept-Îles ont gagné le duel pour le bronze en deux manches, pour ainsi terminer au troisième rang sur les 14 équipes U14 présentes.

Alex Vigneault de retour à la compétition

Le Cayen Alex Vigneault a renoué avec la compétition, lui qui s’était blessé (déchirure musculaire pectorale du bras droit) à l’entraînement le 11 mai, quelques jours avant les Régionaux Est. L’athlète de 25 ans a effectué son retour en prenant part au Dubai Fitness Championship du 13 au 16 décembre.

Vigneault a terminé au cinquième rang du classement chez les hommes, une position qui lui aura rapporté près de 30 000$. Le rendez-vous à Dubai s’apparente au volume d’épreuves des Crossfit Games. Les compétiteurs sont essentiellement les mêmes, attirés par les dollars en jeu.