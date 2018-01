Rétro 2017 – Top 5 personnalités culturelles

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Plusieurs personnalités artistiques se sont démarquées au cours de 2017 pour leurs impressionnantes réalisations. J’ai ici choisi celles que je considère comme les plus marquantes. Bien sûr, cette sélection est tout à fait subjective.

1. Naomi Fontaine

En plus de proposer un 2e roman ayant pour titre «Manikanetish», Naomi Fontaine a eu le privilège de voir son prédécesseur «Kuessipan» porté à l’écran. Un bel exploit qui fait en sorte qu’elle mérite amplement la première position de ce palmarès. On la voit ici en compagnie de la réalisatrice de Kuessipan, Myriam Verreault, avec qui elle a travaillé à la scénarisation de cette œuvre cinématographique inspirée par le roman du même titre.

2. Matiu

La carrière musicale de Matiu se porte à merveille. En plus de participer à l’album hommage à Richard Desjardins sur lequel il interprète un titre de ce monument de la chanson québécoise, l’artiste innu a aussi eu l’opportunité d’être en vedette dans l’émission «Prise de son», qui a été diffusée cet été sur les différentes plateformes de Radio Canada. Une très belle visibilité pour ce talent nord-côtier.

3. Lou Poirier

Bien établie à Moncton, la Portcartoise Lou Poirier a enfin décroché un premier rôle au petit écran dans la minisérie «Le siège», diffusée sur ICI Radio-Canada Télé. Sa performance n’est pas passée inaperçue. Il y a fort à parier qu’on la reverra plus souvent au petit écran autant qu’au grand écran. Elle m’a aussi surpris par sa très grande polyvalence lorsque j’ai fait sa rencontre. Elle aime définitivement toucher à tout.

4. Christine Blaney

Fraîchement installée dans un studio sur l’avenue Brochu à Sept-Îles, Christine Blaney a connu une année forte remplie. En plus de travailler à la réalisation de plusieurs projets personnels, elle a aussi contribué à la naissance d’un collectif de photographes, soit le Collectif 138. Il y a fort à parier que cette complicité qu’elle a développée avec des pairs offrira une belle vitrine à Sept-Îles. Une chose est certaine, le meilleur reste à venir pour elle. Elle est aussi une excellente entrepreneure.

5. En Barque

À la base formée de trois membres lors de l’enregistrement de son premier album au Studio Makusham en décembre 2016, la formation portcartoise s’est agrandie par l’ajout d’un quatrième individu. De plus, une impressionnante tournée de spectacles a suivi la sortie de cette première offrande qui est tout à fait à la hauteur des attentes. Ceci grâce au travail de réalisation effectué par Réjean Bouchard et Kim Fontaine. Il est aussi important de souligner leur plus récente participation au spectacle des Fêtes de Florent Vollant, où une solide prestation a été offerte.

Mention spéciale