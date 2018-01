Rétro 2017 – Top 5 événements sociocommunautaires

Au même titre que l’actualité, le milieu communautaire a été mis en valeur par plusieurs événements au cours de 2017. Dans ce court palmarès, j’ai choisi les cinq qui me semblent comme les plus marquants. Un choix assez difficile.

1. Grande guignolée des médias

Si des personnes continuent encore à douter de la générosité des Septiliens, le succès obtenu par la plus récente édition de la Grande guignolée des médias vient bel et bien confirmer qu’ils ont tort. Le Comptoir alimentaire ayant réussi à récolter pas moins de 107 000$, ce qui constitue à nouveau un record. Il faut souligner que cette activité de financement représente la plus importante source de financement pour cet organisme qui offre un service de dépannage alimentaire aux personnes dans le besoin.

2. Souper-bénéfice Greffe-toi à nous

À la suite de la 4e édition de son souper-bénéfice, qui s’est tenue le 11 février au Centre des congrès de Sept-Îles, l’organisme Greffe-toi à nous a réussi à récolter près de 17 000$, grâce à la participation de 280 convives. Une soirée haute en couleurs qui comportait un segment hommage à son fondateur, Lucien Dallaire, et un spectacle du Maudit Groupe.

3. Inauguration de la Maison Oxygène Jack Monoloy

L’équipe d’Hommes Sept-Îles a organisé, le 13 juin, une journée portes ouvertes de la Maison Oxygène Jack Monoloy, située au 893 avenue Brochu. Une initiative visant à faire connaître cette nouvelle ressource d’hébergement, mise à la disposition des pères traversant une situation de crise, à un plus large public et à remercier tous les partenaires impliqués dans la réalisation du projet.

4. Inauguration du banc de l’Espoir – CAVAC Côte-Nord

Afin de souligner son 15e anniversaire, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) Côte-Nord a procédé l’inauguration, le 15 juin, d’un Banc de l’Espoir au parc des Jardins de l’Anse à Sept-Îles. Une trace permanente laissée pour sensibiliser la population à la réalité quotidienne des personnes victimes. Un agréable lieu de recueillement accessible à tous, et surtout, très confortable conçu par des artisans nord-côtiers.

5. Jardin communautaire Pousse Pousse

Après presque deux ans de travail acharné, le conseil d’administration du Jardin communautaire Pousse Pousse a enfin pu remettre, le 17 juin, des clés à ses jardiniers-membres. Fait assez surprenant, les 56 jardinets mis à la disposition de la population septilienne ont tous trouvé preneurs. Un résultat qui vient démontrer la légitimité de cette nouvelle ressource communautaire.

Mention spéciale