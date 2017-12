Rétro 2017 – Sports – Mai/Juin/Juillet/Août

Crédit photo : Julien Choquette

De mai à septembre, les sportifs ont été au coeur de l’actualité. Les événements et performances n’ont pas manqué.

MAI

Un 39e Tournoi de volleyball Orange Alouette marquant

Sept-Îles a retrouvé sa tranquillité après quatre jours de volley, de fête et de rebondissement. La 39e édition du Tournoi de volleyball Orange Alouette, du 4 au 7 mai, aura été marquante à plusieurs niveaux, mais le bilan dressé par l’organisation s’avère plus que positif.

La barre est de plus en plus haute chaque année pour le Tournoi Orange Alouette, et le comité répond toujours avec succès grâce à sa qualité organisationnelle. L’édition 2017 du plus gros tournoi récréatif au Québec, voire au Canada, a été animée d’une participation record de 405 équipes, dont 346 du volet régulier, mais surtout par du changement (surveillance et contrôle des entrées au Volley-Bar) et des éléments hors du contrôle de l’organisation.

Soirée de Gala pour les athlètes et intervenants nord-côtiers du RSEQ

L’excellence sportive et académique, la persévérance, la conciliation du sport et des études, la contribution au développement de saines habitudes de vie et aux activités physiques ainsi que la reconnaissance d’équipes et d’entraîneurs étaient au cœur du Gala du RSEQ Côte-Nord du 19 mai. C’était la soirée des athlètes et intervenants à l’agora du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier.

Les judokas septiliens donnent cinq médailles au Québec

Les Championnats nationaux 2017 de judo se sont conclus le 28 mai à Calgary. Les représentants du Québec ont bouclé la compétition avec une récolte de 111 médailles. Parmi celles-ci, cinq ont été décrochées par des Septiliens, dont deux par Maxim Côté, qui a assuré la défense de son titre avec succès en remportant l’or chez les U21, moins 81 kg. Il a également bien fait chez les seniors, en mettant la main sur la médaille de bronze.

Jean-François Ouellet, champion canadien en titre, n’a pu répéter chez les Seniors, plus 100 kg. Il s’est avoué vaincu en finale, se voyant ainsi remettre la médaille d’argent. C’est en bronze qu’on retrouve les deux autres médaillés septiliens. Jessica Harrisson (U21, moins 57 kg) et Yohan Chouinard (U21, moins 100 kg) ont pris place sur la troisième marche du podium.

Première médaille en Grand Chelem pour Briand

Étienne Briand a remporté une importante médaille le 21 mai en Russie. Le Septilien a décroché le bronze au Grand Chelem d’Ekaterinbourg chez les Seniors, moins 81 kg.

«C’est très satisfaisant! Je n’ai jamais eu une médaille à ce niveau de compétition. C’est un des Grands Chelems importants de la saison. J’ai réussi à ne pas tomber et à être assez lucide dans mes combats pour aller chercher la victoire», a-t-il laissé savoir à Sportcom.

Les Astérides du niveau Défi s’illustrent à Brossard

La saison de compétitions pour le Club de nage synchronisée de Sept-Îles s’est terminée de belle façon le 28 mai. Ses Astérides de niveau Défi ont raflé deux médailles aux Jeux Synchro Québec qui se tenaient à Brossard.

En duo, les Septiliennes Marilou Caron et Marion Riopel ont dominé la compétition, décrochant la médaille d’or en Défi 13-15 ans, grâce à une note de 57,2542 points, devant ainsi les représentantes de Synchro Vic (Victoriaville) et de Brossard Synchro. Les deux filles des Astérides ont remporté une autre médaille à la compétition provinciale. Avec leurs partenaires Amy Johnson, Camille Duguay, Maribelle Verret, Mahina Lauzier et Alicia Boudreau, elles ont gagné le bronze du volet par équipe Défi 13-15 ans.

Des karatékas de l’Institut Shotokan gagnent des médailles à Saskatoon

La gent masculine de l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles, qui se trouvait en Saskatchewan du 19 au 21 mai, a toute pris place sur le podium lors du Championnat canadien ISKF. Michel Vaillancourt a brillé quatre fois, raflant l’or à trois reprises; en combat individuel dojo, en kata individuel dojo ainsi qu’en combat équipe dojo. En kata équipe dojo, il est reparti avec une médaille d’argent.

Marco Coulombe et Alain Méthot ont tous deux remporté deux médailles lors de la compétition nationale à Saskatoon. Le premier a gagné l’argent en kata individuel et le bronze en kata équipe. Le second a grimpé sur la plus haute marche du podium en combat équipe et sur le troisième palier en kata équipe. Le quatrième homme de la délégation de l’Institut, Éric Tremblay, a remporté le bronze en kata équipe.

JUIN

50 ans de l’Académie de judo, retraite et nouveau venu!

Le mois de juin aura été chargé en émotions pour l’Académie de judo de Sept-Îles. Soulignement des 50 ans de l’Académie lors du Gala d’excellence de Judo Québec, retraite de son pilier et bâtisseur Gilles Deschamps et confirmation de la venue d’un nouvel entraîneur-chef, le Brésilien Mauro Oliveira.

La Côte-Nord s’empare de 13 médailles au Championnat provincial d’athlétisme RSEQ

Les athlètes nord-côtiers ont ramené 13 médailles du Championnat provincial scolaire d’athlétisme, dernier rendez-vous de la saison du RSEQ, qui se tenait à Longueuil les 10 et 11 juin. Une récolte identique à celle de 2016.

Quatre porte-couleurs de la Côte-Nord ont décroché rien de moins qu’une médaille d’or. Wyatt Roberts a assuré aisément la défense de son titre au lancer du javelot de la catégorie juvénile. Il a devancé son plus proche poursuivant par treize mètres, grâce à son lancer de 60,05 m. Kameron Driscoll, un autre athlète de la Basse-Côte, s’est illustré au lancer du poids. Gagnant de l’or l’an passé dans le benjamin, il a remis ça dans le cadet. Les autres champions sont de l’ouest de la côte.

Au cumulatif des régions, la Côte-Nord a obtenu d’excellents classements dans le benjamin avec une quatrième place chez les gars (à 0,5 point de la troisième place – Lac-St-Louis) et une cinquième chez les filles. Dans le juvénile, les résultats des filles donnent une sixième position à la délégation.

Une 25e édition du Triathlon de Port-Cartier soulignée en grand

Le Triathlon de Port-Cartier a célébré en grand son quart de siècle le 17 juin! Il a fêté ça en compagnie de quelque 320 personnes et sa présidente d’honneur, l’Olympienne Sarah-Anne Brault, qui ont participé activement à son événement sportif alliant natation, vélo et course à pied.

«La 25e édition a été couronnée de succès. On est rendu à la limite des inscriptions en raison des vagues de 16 nageurs aux demi-heures. Et la beauté de la chose, c’est qu’il y a environ 110 jeunes, c’est phénoménal», a souligné le coordonnateur du Triathlon de Port-Cartier, Christian Lepage.

Cindy Hounsell réussit sa participation du 1 000 km – GDPL

La beauté de tout défi, c’est de réussir! Et c’est exactement ce que s’est dit Cindy Hounsell, directrice du Réseau du sport étudiant du Québec – Côte-Nord, à la conclusion du 1 000 km cycliste du Grand Défi Pierre Lavoie, entamé le 15 juin à La Baie et complété quatre jours plus tard à Montréal.

«Ç’a été difficile, mais j’ai réussi», a fait savoir Cindy Hounsell, tout en ne réalisant pas encore pleinement ce qu’elle avait accompli. «Je regarde les photos, je sais que je l’ai fait, mais je ne le réalise pas encore. C’est flou.»

JUILLET

Mère Nature fait peur au Marathon Mamu

L’édition 2017 du Marathon Mamu – Galeries Montagnaises a attiré quelque 600 personnes le dimanche 2 juillet. Une participation inférieure à celle de 2016, mais l’essence même de l’événement demeure tout autant présente; faire bouger les gens et rapprocher les cultures. Et cette septième édition est passée près de «tomber à l’eau».

Au moment des derniers préparatifs le dimanche matin, vers les 5h, Dame Nature n’entendait pas à rire. La forte pluie et les rafales de vent étaient au rendez-vous. «J’étais terrifié, paniqué. Est-ce que j’annule?», a laissé savoir Roger Vachon, l’homme de course à pied et grand manitou du Marathon Mamu – Galeries Montagnaises. Vers les 7h30, les marathoniens se sont pointés sur le site. Les conditions étaient moins pires. 8h. Départ du 42,2 km pour la douzaine de braves. «Quand ils sont partis, ça m’a soulagé.»

La plage de la rivière Moisie s’anime deux fois!

Le volleyball de plage mène une belle vie à Sept-Îles. Les deux rendez-vous de l’été sur la plage de la rivière Moisie ont été gâtés par Dame Nature, mais ont aussi laissé leur marque en termes de record.

La 31e édition de l’Omnium dans l’vent des 8 et 9 juillet a surpassé sa marque de 217 équipes de une. Pour le Volley-Soleil des 29 et 30 juillet, les années se suivent et se ressemblent pour l’un des plus grands rassemblements de volleyball de plage amateur de la province qui continue de pulvériser ses anciens records de participation. En 2017, ce sont 203 équipes qui y ont participé.

Le drapeau des JAIB passe aux mains de Uashat mak Mani-Utenam

Le rideau des Jeux Autochtones Inter-Bandes 2017 est tombé le 12 juillet à Wemotaci, communauté Atikameks de la région de La Tuque. La prochaine fois qu’il se lèvera, ce sera à Uashat mak Mani-Utenam en 2019.

Au tableau des médailles de l’édition 2017, la communauté d’Ekuanitshit (Mingan) a conclu les compétitions sportives au quatrième rang, avec une récolte de 25 médailles, dont neuf d’or. Pour la délégation de Uashat mak Mani-Utenam, le rendez-vous s’est terminé avec une performance de 20 médailles. Pour les autres communautés de l’est de la côte, le palmarès donne dix médailles à Unamen Shipu, cinq à Nutashkuan et quatre à Pakua Shipu.

Chaude fin de semaine sur les terrains du Stade Holliday

Il a fait beau et chaud pour l’édition 2017 du Tournoi de balle Amical «Le Toxedo» de Sept-Îles. Des 23 équipes inscrites, huit se sont retrouvés sur les terrains le dimanche 16 juillet en après-midi pour les finales.

La 15e édition du tournoi aura été un succès. Dame Nature aura été du bord du tournoi, faisant place à de chaudes journées. La classe Jeunesse «Club Optimiste», pour sa première présence, a regroupé trois équipes des associations de baseball mineur de Sept-Îles et Port-Cartier.

Meilleur résultat de Paquet en Coupe du Monde

Charles Paquet a choisi la ville de Tiszaújváros pour établir une nouvelle marque personnelle. Le 23 juillet, le Portcartois s’est offert la 13e place de l’étape hongroise de la Coupe du monde de triathlon en catégorie Élite, sa deuxième compétition à ce niveau.

Razzia de médailles à Toronto

Les Jeux Autochtones de l’Amérique du Nord ont pris fin le 23 juillet à Toronto, avec la tenue des finales dans la plupart des disciplines sportives. Les athlètes de Uashat mak Mani-Utenam n’auront pas déçu en badminton aux couleurs des Portes de l’Est et du Nord. Au total, pour ce sport, c’est une récolte de sept médailles d’or, quatre d’argent et une de bronze.

AOÛT

Trois Nord-Côtiers prennent part aux Jeux du Canada

La Côte-Nord était bien représentée aux Jeux du Canada 2017, qui ont eu lieu à Winnipeg, au Manitoba, du 28 juillet au 13 août. Trois athlètes de la région étaient de ce rendez-vous multisports; les Portcartois Claudelle Dumas, Vincent René et Antoine Maltais, de même que le Baie-Comois Lambert Nadeau. Impliquée dans un incident dans le volet individuel des épreuves de triathlon, Dumas aura vu ses Jeux se terminer sur une belle note, remportant le bronze en mixte avec ses partenaires d’Équipe Québec.

Les cinq continents ont foulé le terrain synthétique pour le Mini-Mundial

Le plus gros rassemblement de soccer de la Côte-Nord se tenait du 10 au 13 aout dernier, en présence de jeunes d’équipes de tous les âges et arborant les couleurs des nations des quatre coins de la planète. Preuve du bon état de santé du ballon rond nord-côtier, 450 joueurs de partout sur la côte et répartis dans huit catégories ont couru, tantôt sous la pluie, tantôt sous le soleil, sur le terrain synthétique du Cégep de Sept-Îles pour le Mini-Mundial 2017.

Japon, Pologne, Angleterre, Brésil, Uruguay, Nigéria, Russie et bien d’autres nations du globe ont été représentés par les différentes équipes présentes à l’annuel tournoi de soccer Mini-Mundial de Sept-Îles.

Heureusement, le soccer est un sport qui se pratique relativement bien sous la pluie puisque plusieurs averses sont tombées sur la tête des joueurs et partisans durant la fin de semaine. Une situation qui n’a aucunement empêché les jeunes d’avoir du plaisir

Les Pat’s midget remportent les Championnats provinciaux «B»

L’Association de baseball mineur de Sept-Îles peut être fière de la performance de ses deux équipes aux Championnats provinciaux «B» qui se tenaient à Sherbrooke du 25 au 27 août. Sa formation midget a décroché les grands honneurs tandis que celle pee-wee a vu son parcours s’arrêter en quart de finale contre les éventuels champions.

La défensive donne des championnats, mais les Pat’s de Sept-Îles midget ont aussi compris que l’offensive pouvait être garante de succès. Ils ont croisé la plaque un peu plus de cinquante fois en quatre matchs. La troupe des entraîneurs Jessy Lavoie, François Lévesque et François Thibault a remporté le titre en triomphant 13-4 des Aigles Bleus de Sainte-Julie.