Rétro 2017 – Sports – Janvier/Février/Mars/Avril

Crédit photo : Courtoisie

Le sport a fait les manchettes du Nord-Côtier au cours des douze mois de 2017, tant ses artisans que ses événements. Retour sur l’actualité sportive pour janvier, février et mars.

JANVIER

Chisholm et Poirier entrent au Temple de la renommée

Fin de semaine riche en émotions les 7 et 8 janvier à Judo Canada avec l’intronisation de nouveaux membres au Temple de la renommée du judo canadien, celle notamment des Portcartoises Marie-Hélène Chisholm et Lyne Poirier, qui rejoignent ainsi la Septilienne Lorraine Méthot, intronisée en 1998.

Lors de ce même week-end à Montréal, se tenait également les Championnats nationaux Élite, rendez-vous avec la crème des judokas au pays, celle du top 8 pour chacune des catégories, chez les U18 et U21/Senior. La Septilienne Andrée-Ann Somers s’est illustrée en remportant l’or.

La ringuette se porte bien à Sept-Îles

Du 9 au 15 janvier, les joueuses des Miss-Îles de Sept-Îles se sont préparées avec aplomb et endurance pour les tournois de la saison. Elles ont tout donné lors du Tournoi Bout’Souffle de son association de ringuette, toujours disputée en formule 3×3.

«Tout a bien été, on est content du déroulement. On a de bons collaborateurs», a fait savoir le président de l’Association, Frédéric Lesage. Le Tournoi Bout’Souffle peut aussi compter sur l’appui du Groupe Nordique et Régis Bouchard, qui contribuent pour les médailles depuis la première édition, il y a un peu plus de dix ans.

Charles Paquet : meilleur junior au pays

Triathlon Canada a fait connaître le 10 janvier ses athlètes par excellence de la dernière année dans différentes catégories. Parmi les élus, on retrouve le Portcartois Charles Paquet. Le médaillé d’argent des Championnats du monde junior ITU 2016 à Cozumel, au Mexique, a été récompensé du titre de meilleur athlète junior masculin au pays. Paquet s’est dit content de cet honneur.

Le Havre s’impose au Tournoi Fer-O Optimiste

La visite est repartie pratiquement avec tout ce sur quoi elle pouvait mettre la main du 40e Tournoi de hockey Fer-O Optimiste de Sept-Îles, au calendrier du 25 au 29 janvier. Seul le Mikun de Mani-Utenam aura sauvé la mise «locale» avec le titre du novice B. Quatre bannières de «Champions» se retrouvent en Minganie, gracieuseté des Macareux de Havre-Saint-Pierre novice A, atome A, pee-wee A et midget A. Les seules autres conquêtes à rester dans l’est sont celles de l’atome B et du bantam A de Port-Cartier.

L’édition 2017 du 40e Tournoi Fer-O aura connu une hausse de sa fréquentation dans les estrades. Un peu plus de 8 000 personnes ont assisté aux matchs et activités qui avaient lieu à Sept-Îles et Mani-Utenam. C’est de 500 à 600 personnes de plus que l’an dernier.

FÉVRIER

Bouchard et le Canada récoltent l’argent aux Universiades

Équipe Canada et la Septilienne Mélodie Bouchard rentrent au pays avec une médaille d’argent dans leurs bagages. Elles n’ont pu ravir l’or aux championnes en titre, les Russes. La formation nationale en hockey féminin a encaissé une défaite de 4-1 en grande finale des Universiades 2017, le 6 février, à Almaty, au Kazakhstan.

La Classique Oxygène Hockey Experts rapporte 9 000$ à Hommes Sept-Ils

La 4e édition de la Classique Oxygène Hockey Experts a pleinement porté son nom le 4 février sur la patinoire du Stade Holliday de Sept-Îles. Ça prenait de bons poumons pour les hockeyeurs qui ont joué, par un bon temps glacial, ce tournoi au profit du service d’hébergement d’Hommes Sept-Ils, la maison Jack Monoloy. La contribution des partenaires et un événement mieux rôdé a permis au comité d’engendrer des profits de quelque 9 000$.

Le petit Drakkar écrit une page d’histoire à Québec

Les joueurs du petit Drakkar de Baie-Comeau ont complété un dix jours de rêve, le 19 février, dans la Vieille Capitale. Ils ont mis la main sur le prestigieux titre de la division AA du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. Cette victoire historique des jeunes hockeyeurs de la région a été acquise par la marque de 5-3 sur les Voltigeurs de Drummondville, match disputé devant près de 10 000 personnes réunies au Centre Vidéotron.

MARS

Des médailles et des bannières pour la Côte-Nord à Alma!

La flamme de la 52e Finale des Jeux du Québec Alma Hiver 2017 s’est éteinte le 4 mars sur l’heure du souper. Le drapeau des Jeux se transportera maintenant vers Thetford Mines, lieu d’accueil de la prochaine finale, à l’été 2018. La délégation nord-côtière s’est démarquée plus d’une fois et de bien des façons lors de cette dizaine au Lac-Saint-Jean, du 24 février au 4 mars.

La Côte-Nord, la région aux couleurs bleue et oranger, aura bouclé cette fête du sport et de la jeunesse avec un palmarès de sept médailles, cinq mentions d’honneur d’esprit sportif et une bannière de troisième place en badminton.

Bettez soulève enfin la Coupe Clarkson

Ann-Sophie Bettez l’a enfin sa coupe! Le 5 mars, au Centre Canadian Tire d’Ottawa, la Septilienne et ses coéquipières des Canadiennes de Montréal ont vengé leur revers en finale de 2016 contre l’Inferno de Calgary, disposant cette fois de la formation albertaine par la marque de 3-1, pour ainsi toucher à la Coupe Clarkson, l’emblème de la Ligue canadienne de hockey féminin.

«Je suis tellement fière et contente pour notre équipe. On était prête et on la voulait. Depuis mon arrivée dans la CWHL, on s’est rendue en finale (2013, 2015 et 2016), mais on n’a jamais pu soulever la coupe. Et finalement cette année, c’était la bonne», a laissé savoir la hockeyeuse.

Championnat provincial des maîtres de curling : Sept-Îles livre la marchandise!

Le comité organisateur du Championnat provincial de curling des maîtres, tenu à Sept-Îles du 6 au 12 mars, a certainement livré la marchandise. Les propos des joueuses et joueurs rapportés le démontrent très bien. L’événement a été un succès… sur presque toute la ligne. Il n’aura manqué que la victoire en finale pour Équipe Lachance.

La formation de Michel Lachance, avec comme coéquipiers Julien Villeneuve, Gaby Lanoue, Marc Boulianne et André Lessard (remplaçant) a été la seule de la place à se tailler une place en éliminatoires, résultat d’une fiche de 6-1 en préliminaires. Mais l’équipe septilienne n’a pu représenter le Québec au Championnat canadien à Guelph du début avril. C’est Greg Sleno et ses partenaires de jeu qui s’y sont rendus. Le quatuor du Club Glenmore a eu raison des favoris de la foule, en finale, par la marque de 7-5.

Une 9e édition de la Claque Rose qui rapporte encore beaucoup!

L’édition 2017 du Tournoi de la Claque Rose n’a pas battu la marque de 2016, mais pas de doute que l’événement au profit de la cause du cancer du sein, via la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, a connu un très vif succès. C’est un montant de 55 044$ qui a été amassé pour ce rendez-vous de curling féminin tenu du 17 au 19 mars à Sept-Îles, et qui a réuni 36 équipes, environ 140 femmes.

La récolte de 2017 s’approche de celle de 2016 et son montant record de 55 128$. «Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à faire de l’événement une réussite. Les dons ont été amassés par les équipes, les Gaston, les activités de financement réalisées par le Groupe Matraqc, la Pharmacie Pharmaprix et divers tirages pendant la fin de semaine. De plus, un tel succès ne peut se faire sans la contribution des nombreux commanditaires, dont la Banque CIBC», a souligné l’organisation.

AVRIL

L’or pour des Nord-Côtiers aux Championnats provinciaux collégiaux

Aux couleurs d’autres collèges, trois Septiliens revendiquent les grands honneurs et une médaille d’or des Championnats provinciaux division 2 qui avaient lieu, le week-end dernier, du côté de Chicoutimi en volleyball et de Sainte-Foy en badminton. Pour Camille Larrivée et les Élans de Garneau, c’est un troisième sacre en volley, tandis que sur les courts de badminton, pour le tournoi «individuel», Catherine Letarte et Dominique Lalancette ont uni leurs efforts pour s’emparer du titre. Dans le volet par équipe, Gabriel Servant (Port-Cartier), Roxanne Dion (Sept-Îles), Letarte et Lalancette ont contribué à la conquête de l’or pour le Cégep de Sainte-Foy, face, en finale, au Cégep de l’Outaouais.

Les Miss-Îles gagnent trois bannières au Championnat provincial

Trois des quatre équipes de l’Association de ringuette de Sept-Îles participantes au Championnat provincial A & B disputé sur la Rive-Sud de Montréal, du 31 mars au 2 avril, n’auraient pu demander meilleure fin. Les Miss-Îles atome B, juvénile B et inter B ont remporté les grands honneurs de leur catégorie à cette compétition de fin de saison.

La formation atome des Miss-Îles a gagné sa finale 4-0 contre Vallée-du-Richelieu. Les joueuses du juvénile B ont aussi dominé leurs rivales. Pour l’or, elles ont défait Boisbriand par la marque de 9-3. Dans l’inter B, les Miss-Îles l’ont eu moins facile. Les Septiliennes ont gagné leurs quatre parties par trois buts ou moins d’écart, dont la finale 3-1 contre Saint-Hubert.

Paquet remporte le Maurice «Athlète masculin niveau canadien»

L’athlète masculin de l’année, niveau canadien, le triathlonien Charles Paquet! Le Portcartois est le récipiendaire du Maurice dans cette catégorie du 44e Gala Sports Québec qui se tenait le 19 avril dernier à Laval. Cet honneur, Paquet ne l’a certainement pas volé avec la saison 2016 qu’il avait connue. Il avait été sacré champion provincial, canadien et même panaméricain. Au Championnat du monde junior 2016, à Cozumel, Charles avait décroché la médaille d’argent, une performance canadienne qui ne s`était pas vue depuis plus de 25 ans.

La Côte-Nord s’illustre au Championnat provincial de badminton

Les raquettes nord-côtières n’ont clairement aucun complexe d’infériorité face à celles des autres régions du Québec. Elles l’ont pleinement démontré lors du Championnat provincial scolaire du RSEQ qui avait lieu du 21 au 23 avril à l’école Val-Mauricie de Shawinigan. La délégation nord-côtière s’est particulièrement illustrée dans le cadet, terminant première au classement de cette catégorie.

Ce premier rang sur les 14 régions participantes dans le cadet, nos porte-couleurs le doivent à une récolte de deux médailles d’or, une d’argent et une de bronze. Quatre médailles sur une possibilité de cinq! En double mixte, champions en titre, Nathaniel Mckenzie et Andésha Michel-St-Onge ont assuré leur défense avec succès. En simple féminin, Sydra Pilot-Grégoire en a fait autant face à ses rivales, raflant l’or.

La Côte-Nord a également décroché l’or en double féminin du juvénile grâce au duo formé de Daphnée Vollant et Sabrina Ambroise. Au classement final des régions, pour l’ensemble des trois catégories, la Côte-Nord conclut le Championnat provincial au troisième rang, derrière l’Est-du-Québec (1ère place) et Montréal (2e place).