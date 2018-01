Rétro 2017 – Minganie – Septembre/Octobre

Crédit photo : Courtoisie

Retour sur l’actualité de septembre et octobre en Minganie.

SEPTEMBRE

114 000$ pour le site patrimonial de Gilles Vigneault

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada attribue une subvention de 114 000$ au projet «Avec Natashquan, Pour la sauvegarde de la source». La réception de cette nouvelle enveloppe représente la troisième subvention gouvernementale reçue depuis le début du projet. Rappelons que la valeur totale du projet se chiffre à 486 000$.

Fermeture de BMR Matériaux Mingan

BMR Lauremat annonce la fermeture de sa quincaillerie BMR Matériaux Mingan à partir du 29 septembre. Sans directeur depuis déjà plusieurs années, la succursale peine à trouver de la main-d’œuvre à Longue-Pointe-de-Mingan, une localité de 400 habitants. Le consultant et directeur général de BMR Lauremat, Marc Poliquin, affirme que la réouverture de la quincaillerie d’Havre-St-Pierre a également réduit le volume de vente.

Retour sur la Grande traversée d’Anticosti

Dix jours et 130 kilomètres plus tard, les huit participants ayant pris part à la deuxième édition de la Grande traversée d’Anticosti étaient de retour. Le directeur général de Nature Québec, organisation responsable de l’expédition, en était à sa première expérience pour ce périple qui visait cette année à mettre en valeur la candidature de l’île à titre de patrimoine de l’UNESCO. Les participants à cette expédition hors sentiers étaient âgés de 23 à 79 ans. Munis d’un sac à dos et de deux guides, ils ont marché sur plus de 130 km en suivant la rivière Jupiter, qui traverse l’île du Nord au Sud.

OCTOBRE

Saison record pour les croisières

C’est avec la venue du Artania et du Seven Seas Mariner que s’est conclue la saison 2017 de Rendez-vous Minganie. Au total, ce seront dix bateaux qui auront fait escale à Havre-st-Pierre cette année. Une année record qui a mis la table. La chef d’escale de Rendez-Vous Minganie, Odessa Thériault, dressait un bilan positif de la dernière saison. «C’était une très longue saison cette année. On estime avoir reçu 4830 passagers et 2400 membres d’équipage. C’était vraiment un record en matière de visiteurs», avait-elle indiqué.

Athlètes privés de sport

De jeunes sportifs de la Basse-Côte-Nord risquaient de ne plus aller à des compétitions régionales, faute d’argent, puisqu’ils doivent prendre l’avion pour voyager. Chaque année, il coûte entre 100 000 $ et 150 000 $ pour noliser des avions. Plusieurs ministères et organismes de la Côte-Nord finançaient jusqu’à cette année le déplacement des athlètes, mais l’entente n’avait toujours pas été reconduite pour l’année 2017-2018. À la rentrée scolaire de septembre, il ne restait que 54 000 $ à l’enveloppe budgétaire. Des parents sont en colère et exigent un réinvestissement pour permettre à leurs enfants d’affronter le reste de la région.

Berchmans Boudreau réélu

Le maire de Havre-Saint-Pierre, Berchmans Boudreau, a été réélu par acclamation à la fin de la période de mise en candidature des élections municipales. Le Cayen l’aura eu plus facilement qu’aux élections municipales de 2013, alors qu’il l’avait emporté par seulement trois voix après un recomptage judiciaire.