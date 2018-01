Rétro 2017 – Minganie – Novembre/Décembre

Crédit photo : Courtoisie

C’est avec les mois de novembre et décembre que se termine la rétrospective de 20117 pour la Minganie.

NOVEMBRE

Élections municipales

Deux sièges étaient en jeu pour le scrutin des élections municipales de Havre-Saint-Pierre. Les Cayens ont élu Mme Charlotte Cormier à titre de conseillère au siège numéro 4, tandis que Jimmy Flower a reçu la confiance de ses citoyens pour le siège numéro 5.

Mairesse tirée au sort

À égalité après le scrutin, Gladys Driscoll Martin et Shirlynn Driscoll , deux candidates à la mairie de Saint-Augustin en Basse-Côte-Nord ont dû procéder à un tirage au sort afin de connaitre l’identité de la prochaine mairesse de la municipalité de 791 âmes. C’est finalement le nom de la mairesse sortante, Gladys Driscoll Martin, qui a été pigée par la directrice d’élection, Corain Driscoll.

Pénurie d’essence

Pendant près d’une semaine, il n’y a plus une seule goutte d’essence disponible à la seule station-service de la localité de Port-Menier sur l’île d’Anticosti. Sur l’île, les produits pétroliers arrivent par bateau tous les trois mois. C’est la Coop Anticosti qui est responsable de stocker et de distribuer les produits pétroliers à la station-service et aux pourvoiries de l’île. Le gestionnaire du dépôt pétrolier de la Coop Anticosti, Jonathan Martel, a indiqué que lors de la dernière commande, il avait opté pour du diesel au lieu de l’essence.

Projet de pêche à Nutashkuan

Les Innus de Nutashkuan et deux autres nations autochtones ont formé un partenariat avec une entreprise de pêche canadienne, dans l’espoir de mettre la main sur un nouveau permis pour la mactre de Stimpson. Le projet pourrait créer jusqu’à 80 emplois dans la communauté. Pêches et Océans Canada a reconfiguré l’accès à la pêche de la mactre de Stimpson. Dès 2018, il offrira un quatrième permis pour l’espèce, qui représentera 25% du total des captures autorisées pour l’année. Les Innus du Québec, les Mi’gmaq du Nouveau-Brunswick et les Innuits du Sud du Labrador se sont regroupés pour former un partenariat avec l’entreprise de pêcheries Ocean Choice International. Ensemble, ils espèrent obtenir ce nouveau permis.

DÉCEMBRE

Une famille de 9 sans toit pour Noël

Alexis Bellefleur et Florence Ishpatao étaient de passage à Sept-Îles lorsque leur résidence de Natashquan a été la cible des flammes. Ils se réjouissent de savoir leurs enfants sains et saufs, mais ils ont perdu tous les biens matériels se trouvant à l’intérieur de la demeure. Selon Florence Ishpatao, l’incendie se serait déclaré dans le salon situé au rez-de-chaussée de la maison. Heureusement, les sept enfants et petits-enfants du couple ont pu être évacués de la maison sains et saufs. «Ils ont eu des blessures mineures, mais tout le monde est en vie», se réjouit celle dont la famille a pu trouver refuge chez sa sœur.