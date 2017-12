Rétro 2017 – Minganie – Juillet/Août

Crédit photo : Courtoisie

Poursuivons la rétro 2017 de la Minganie avec les mois de juillet et août.

JUILLET

David Suzuki en Minganie

De passage dans l’est de la Côte-Nord, le célèbre environnementaliste David Suzuki a fortement critiqué l’idée de mener des projets d’exploitation pétrolière sur Anticosti. Cependant, il est d’abord venu en pour récompenser la coopérative Le Grenier boréal, de Longue-Pointe-de-Mingan, qui s’est distinguée dans le cadre d’un concours visant à mettre en valeur des projets positifs pour l’environnement. Le scientifique a ensuite profité de son passage dans la région pour visiter l’île d’Anticosti et notamment rencontrer les représentants de la communauté innue d’Ekuanitshit.

Reprise des travaux sur la 138

Québec reprend ses travaux en vue de prolonger la route 138. L’État fait appel à la firme XEOS Imagerie pour réaliser un modèle numérique des tracés reliant La Romaine à Tête-à-la-Baleine et La Tabatière à Vieux-Fort, chacun estimé à quelque 125 kilomètres. Il s’agit des deux portions les plus longues du vaste projet de relier la Basse-Côte-Nord au reste du Québec, exclues des secteurs où devait mener la Corporation Pakatan.

Un béluga dans la rivière Saint-Jean

La présence d’un béluga dans la rivière Saint-Jean préoccupe le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins. L’animal en voie de disparition est observé dans la rivière de la Minganie depuis le 7 juillet. Un expert du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins est attendu sur place vendredi. L’organisation souhaite s’assurer que l’animal n’est pas en détresse et tenter de comprendre ce qui motive sa présence dans le secteur, puisqu’il se trouve en dehors de son aire de distribution normale.

AOÛT

Bilan satisfaisant pour l’Innucadie

Le directeur artistique du Festival du conte et de la légende de l’Innucadie, Alexis Roy, tire un bilan positif de sa plus récente édition qui a pris fin 13 août 2017. Il s’est dit très satisfait de la participation obtenue et de cette collaboration entretenue avec la communauté innue de Nutashkuan. Il entend bien poursuivre dans cette voie. Quoi qu’incertaines, les conditions météorologiques ont tout de même joué en faveur du comité organisateur. M. Roy estimait que plus de 50% des festivaliers provenaient de l’extérieur de Natashquan.

Québec s’entend avec Pétrolia

Le gouvernement du Québec versera 20,5 M$ à Pétrolia pour l’arrêt de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures sur Anticosti. Fin juillet, Québec avait annoncé officiellement la fin des travaux sur l’île d’Anticosti pour protéger l’île et soutenir sa candidature comme patrimoine mondial de l’UNESCO. Les compagnies Junex, Corridor, Maurer & Prom avaient déjà accepté de se retirer du contrat conclu en 2014 avec le gouvernement de Pauline Marois, pour des compensations totalisant 41,4 millions de dollars.

Pétrolia ne s’était jusqu’ici pas encore entendue avec Québec. L’entente de principe annoncée prévoit une compensation de 20,5 millions $ pour cette dernière. En échange, la cessation des travaux, la fin du programme d’exploration et la résiliation du contrat d’opérateur détenu par Pétrolia ont été négociés.

Réouverture d’Unimat

Les quincailleries Unimat d’Havre-Saint-Pierre et de Natashquan ont été rachetées par de nouveaux investisseurs qui ont rappelé tous les employés et rouvert les portes. Les entreprises sous la protection de la Loi sur la faillite depuis 2014 avaient annoncé leur fermeture officielle en juin. La situation préoccupait énormément le milieu qui se retrouvait sans service de quincaillerie à proximité. Nicolas Vigneault, qui avait quitté l’entreprise en 2009, a décidé d’y faire un retour en compagnie de trois autres partenaires locaux, soit Olivier Richard, David Nicole et Marc-André Gauthier. Les investisseurs ont racheté les entreprises au syndic, après avoir élaboré un plan d’affaires en collaboration avec la Caisse populaire.

Annonce d’études pour une desserte maritime

Québec mènera des études pour la mise en place d’une desserte maritime entre Anticosti, la Côte-Nord et la Gaspésie, a annoncé Philippe Couillard. En visite sur la Côte-Nord, le premier ministre a confirmé que des études seront menées pour évaluer les différents scénarios possibles quant à l’implantation d’une desserte maritime entre l’île d’Anticosti et le continent.