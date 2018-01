Rétro 2017 – Actualité – Octobre/Novembre/Décembre

Crédit photo : Optik 360

Les mois d’octobre, novembre et décembre 2017 ont donné ceci à l’actualité.

OCTOBRE

Le Queen Mary 2 à Sept-Îles

Le prestigieux Queen Mary 2 était à Sept-Îles le 2 octobre. Arrivé le matin, le navire est resté au quai des croisières jusqu’en fin de journée. Le changement d’itinéraire du géant des mers a été un défi logistique pour Destination Sept-Îles Nakauinanu. La rameuse océanique, Mylène Paquette, était en ville pour renouer avec son Hermel, mais surtout avec le Queen Mary 2. À bord de son bateau à rames lors de sa traversée de l’Atlantique en solitaire, Mme Paquette avait reçu un coup de pouce inespéré de la part de l’équipage du navire de croisière, à la suite d’une violente tempête.

Les Innus annulent le référendum sur Mine Arnaud

Il n’y aura pas de référendum «pour l’instant» sur le projet Mine Arnaud dans la communauté de Uashat mak Mani-Utenam, a précisé le conseil de bande. Les élus «souhaitent apporter des clarifications supplémentaires» aux déclarations de la semaine dernière du vice-chef, Jonathan St-Onge. Ce dernier avait affirmé publiquement que le projet Mine Arnaud serait soumis à la population par référendum en novembre pour donner un «mandat» au conseil de bande pour négocier une entente répercussions et avantages, sans quoi un «plan d’action» serait mis en place pour bloquer le projet de mine d’apatite.

Réjean Porlier lance sa campagne

Le maire sortant de Sept-Îles, Réjean Porlier, a lancé de façon officielle sa campagne électorale devant près de 200 personnes, à la Salle Jean-Marc-Dion. Il s’est dit heureux de faire face qu’à un seul candidat. «Il y en a qui me disait qu’il y aurait dû avoir un troisième, un quatrième candidat… Non, cette fois-là, je ne veux pas me faufiler», a mentionné Réjean Porlier, en rappelant qu’en 2013 «il y en a 70% qui n’ont pas voté» pour lui. «J’aimerais, pour ce deuxième mandat, d’avoir les coudées franches.»

Inauguration de Romaine-3

La journée d’inauguration de la centrale Romaine-3 a connu son point culminent lorsque le premier ministre a appuyé sur le bouton permettant de démarrer les turbines. Ce geste a officialisé la mise en opération de la centrale et, du même coup, la fin de cette partie du chantier. En mêlée de presse, Philippe Couillard a toutefois réitéré son intention, pour l’avenir, d’investir plutôt dans d’autres procédés de production d’énergie que dans les barrages hydroélectriques.

L’ex-maire Ghislain Lévesque appuie Russel Tremblay

Ghislain Lévesque a été maire de Sept-Îles de 1997 à 2009. Il est sorti de sa réserve et a déclaré soutenir la candidature de Russel Tremblay en vue du scrutin du 5 novembre. «On est en train de perdre présentement ce qu’on a mis des années à bâtir », a-t-il affirmé, lors d’un point de presse. Ghislain Lévesque s’est dit «totalement en désaccord » avec le maire sortant Réjean Porlier, sur la question du projet de Mine Arnaud.

NOVEMBRE

Commission Viens à Sept-Îles

Le passage de la Commission Viens a soulevé plusieurs questionnements au sein des membres de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam. La relation entre les Autochtones et les services publics est un sujet sensible qui demande aux victimes de replonger dans leur passé. Ainsi, ce qui devait être une simple présentation technique a pris des allures d’audiences, alors que certains se sont levés pour dénoncer les injustices dont ils ont été victimes et même, pour contester la pertinence de l’enquête.

Réjean Porlier réélu

Réjean Porlier a été élu pour un second mandat à la mairie de Sept-Îles avec 56,9% des votes contre 43,1% pour son seul adversaire, Russel Tremblay. En route pour un second mandat, Réjean Porlier a parlé de mettre fin à la division, après une campagne électorale teintée de rivalité.

L’ex-chauffeur de taxi Donat Lizotte envoyé en prison

C’est tout sourire que l’ex-chauffeur de taxi Donat Lizotte a pris le chemin des cellules. Le juge l’a condamné à purger une sentence de 42 mois de prison après l’avoir reconnu coupable d’agression sexuelle sur une mineure de 17 ans. Selon la preuve dévoilée au procès, Lizotte a conduit la jeune fille dans un endroit isolé de Sept-Îles avant de l’agresser dans son taxi, au début de l’année 2015. La victime s’est enlevé la vie quelques mois plus tard.

Conflit aux Bâtisseurs

Le directeur régional du Groupe Résidence des Bâtisseurs, M. Denis Côté, ne reconnaît pas la légitimité du comité des résidents, puisqu’il est composé de non-résidents. Il va même plus loin en affirmant que certaines déclarations publiques faites par des résidents sont «opportunistes» et qu’elles «prennent toutes les apparences de règlements de compte personnels».

Fin des horaires de faction pour les ambulanciers

Les ambulanciers de Sept-Îles n’auront plus à faire d’horaire de faction (7/14) à partir de janvier 2018, a-t-il été annoncé. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a reçu la confirmation d’un budget additionnel et récurrent de 802 328 $ par année pour la transformation d’un horaire de faction (7/14) en un horaire à l’heure à Sept-Îles et à Baie-Comeau.

Début des audiences de la FFADA

Les audiences de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ont commencé à Maliotenam. Cela marque le premier passage de l’enquête en sol québécois ainsi que le retour de la Commissaire Michèle Audette dans sa communauté d’origine. L’équipe passera une semaine dans la région pour entendre une soixantaine de témoignages.

Les bouchées doubles pour un nouveau chalet

«Ce n’est pas à 130 000$ que ça va bloquer le projet», assure la présidente du conseil d’administration de la Station récréotouristique Gallix, Ghislaine Langelier, à quelques semaines de la date limite du dépôt du plan financier. La Station récréotouristique Gallix est toujours à la recherche de 130 000$ pour compléter sa mise de fonds et ainsi boucler le montage financier pour la construction de son nouveau chalet d’une valeur totale de près de 3 millions $. Même si le temps presse, la présidente du conseil d’administration de la Station se montre confiante. «J’attends encore des confirmations de financement, mais c’est sûr que ce n’est pas à 130 000$ que ça va bloquer le projet. Nous, on va s’arranger pour être prêt à présenter le montage financier en conséquence», indique-t-elle.

DÉCEMBRE

Rapport de la CNESST

Les études géotechniques et les moyens de contrôler le danger d’effondrement étaient insuffisants au moment de l’accident mortel qui a coûté la vie au travailleur Luc Arpin, sur le chantier de la Romaine, conclut la CNESST. Ces manquements ont fait en sorte que la chute d’un important volume de roche sur la pelle hydraulique du travailleur n’a pas pu être détectée. Le rapport d’enquête sur l’accident mortel survenu en décembre 2016 a été révélé.

Conclusion des audiences de la FFADA

Des femmes de la communauté de Pakuashipi en Basse-Côte-Nord sont notamment venues raconter avec émotion comment elles ont perdu la trace de leurs enfants dans des circonstances nébuleuses en 1972. L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues a conclu son passage Maliotenam après avoir entendu une soixantaine de témoignages déchirants.

Début des audiences du BAPE pour le Mont-Wright

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) était à Fermont pour amorcer la première partie des audiences publiques concernant un projet de la compagnie minière ArcelorMittal, qui vise à aménager de nouveaux bassins d’eau de procédé et de sédimentation sur le site de la mine du Mont-Wright.

Selon le BAPE, «la première partie (des audiences) permet à la commission et aux citoyens, en présence des personnes-ressources et du promoteur, de s’informer sur le projet et de poser des questions pour prendre connaissance de tous les aspects du projet et les comprendre».

Bernard Gauthier quitte la politique

Le syndicaliste de la Côte-Nord a décidé «d’accrocher ses patins au niveau de la vie politique et publique». Bernard Gauthier était, avant cette annonce, le porte-parole du parti Citoyens au pouvoir et candidat dans Duplessis en vue des prochaines élections provinciales. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, Bernard Gauthier indique que ce sont des raisons de santé qui le poussent à se retirer de l’espace public.

Subvention pour l’aréna Mario-Vollant

Le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand a confirmé l’octroi d’une subvention de 690 000$ pour le remplacement du système de réfrigération de l’aréna Mario-Vollant à Mani-Utenam. Les rénovations viseront à remplacer le système de réfrigération existant, qui fonctionne au réfrigérant R22, par un nouveau système qui fonctionne au dioxyde de carbone.

La santé publique analysera l’eau potable

La Direction de la santé publique de la Côte-Nord (DSP) se penchera sur la qualité de l’eau potable à Sept-Îles, après avoir reçu un signalement du Comité de défense de l’air et de l’eau. Ce dernier est préoccupé à savoir s’il y a des liens entre les problèmes gastro-intestinaux et la consommation de l’eau septilienne.

Le directeur de la santé publique de la Côte-Nord, Dr Stéphane Trépanier, sera donc à Sept-Îles en janvier pour faire un portrait complet de l’eau potable et répondre aux questions des citoyens.