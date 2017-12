Rétro 2017 – Actualité – Mai/Juin

Crédit photo : Le Nord-Côtier

L’actualité n’a pas manqué en mai et juin 2017. Voici la rétrospective pour les cinquième et sixième mois de l’année qui s’achève.

MAI

Quatre morts dans un accident de la route

La communauté innue de Uashat mak Mani-Utenam est ébranlée par le décès d’une maman et de ses deux fillettes de 4 et 6 ans dans un grave accident de la route, à Sept-Îles. Le drame a aussi emporté un jeune homme de 21 ans. La collision frontale impliquant une camionnette et une fourgonnette n’a fait aucun survivant. Un samedi après-midi, Catherine Pinette, 40 ans, est partie de Mani-Utenam avec ses filles pour aller acheter un cadeau de fête au centre-ville. Le sort aura voulu qu’elles n’en reviennent jamais.

Pour une raison encore inconnue, la camionnette conduite par Jérémy Roussy a dévié de sa route pour aller percuter la fourgonnette de Mme Pinette, tout juste à l’entrée est de la ville. La Sûreté du Québec examinait «plusieurs éléments» pour éclaircir les causes de l’accident, dont l’état mécanique du camion, les conditions météos et routières.

Mandat de grève aux Bâtisseurs

Les 68 travailleuses de la Résidence des Bâtisseurs à Sept-Îles ont voté un mandat de grève à exercer au moment jugé opportun dans une proportion de 93,5%. Ces syndiquées qui travaillent comme préposées aux bénéficiaires, serveuses, cuisinières et concierges demandaient principalement des hausses salariales décentes.

Échantillonnage du lac des Rapides

La Ville de Sept-Îles annonce qu’elle effectuera deux échantillonnages des eaux du lac des Rapides, à la suggestion de la Santé publique de la Côte-Nord (DSP), pour mieux connaître l’acidité du cours d’eau, dont le pH est inférieur à la recommandation de Santé Canada pour les eaux récréatives. Y aurait-il des risques à la baignade? C’est à cette question que la municipalité espère répondre avec l’aide de la Santé publique de la Côte-Nord, qui a fait appel il y a quelques semaines, à l’Institut national de la Santé publique du Québec (INSPQ) pour y voir plus clair. Le risque à la santé toucherait les yeux alors que «des eaux alcalines ou acides peuvent (les) irriter», indique Santé Canada.

Un nouveau partenaire pour Champion

Champion Iron a un nouveau partenaire japonais en vue du redémarrage de la mine du lac Bloom, près de Fermont. Minerai de Fer Québec, la filiale créée avec l’achat du site minier, a conclu un accord avec Sojitz Corporation, qui promet d’acheter environ 40% de la production future du lac Bloom. Plus, la société japonaise prête 20 millions $ à Champion pour exécuter des travaux sur le terrain dès cet été. Minerai de Fer Québec, propriété de Champion et de Québec, allonge aussi 14 millions $. Ressources Québec ajoute un prêt de 6 millions $ pour un montage total de 40 millions $ nécessaire pour l’avancement du projet de redémarrage.

Conclusion de l’enquête sur une intervention policière

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers de la Sûreté du Québec et ceux de la Sécurité publique d’Uashat mak Mani-Utenam (SPUM), impliqués dans une intervention le 5 octobre 2015 à Sept-Îles et pendant laquelle un homme est décédé, n’ont commis aucune infraction criminelle. Les policiers de la Sûreté du Québec avaient répondu à un appel concernant un homme agité près du centre de santé de Sept-Îles. L’enquête a permis de révéler que les policiers de la SQ «n’ont eu d’autres choix que de le maîtriser par la force.

Grève dans la construction

Les travailleurs de la construction partout au Québec ont déclenché une grève générale illimitée et ceux de la Côte-Nord n’y font pas exception. Des dizaines d’ouvriers de Sept-Îles ont fait du bruit au coin du boulevard Laure et Smith. La dernière grève de l’industrie de la construction remontait à 2013. Selon la partie syndicale, les mêmes enjeux étaient en cause en 2017 et donc, «la grève ne peut pas surprendre les patrons». Les conventions collectives sont échues depuis le 30 avril.

Loi spéciale adoptée pour cesser la grève

Le gouvernement de Philippe Couillard est passé de la parole aux actes en adoptant une loi spéciale pour mettre fin à la grève de l’industrie de la construction quelque jour après son déclenchement. Les mesures adoptées d’urgence à l’Assemblée nationale donnent néanmoins cinq mois aux parties pour s’entendre sur un nouveau contrat de travail, sans quoi c’est un arbitre qui tranchera. Des dizaines de travailleurs de la Côte-Nord ont fait la route pour converger vers la Capitale nationale où quelque 4000 des leurs ont fait du bruit devant le parlement. Les ouvriers manifestaient contre l’adoption annoncée par Québec d’une loi spéciale forçant un retour au travail. À Sept-Îles, les travailleurs ont poursuit leur mobilisation au coin du boulevard Laure et de la rue Smith.

Près de 3M$ pour le cégep

Québec et Ottawa versent 2,74 millions $ au Cégep de Sept-Îles pour l’optimisation énergétique des systèmes de chauffage de tous ses pavillons et l’amélioration de la résistance thermique de l’enveloppe extérieure de son bâtiment principal. Des changements qui permettront au collège des économies annuelles de 240 000 dollars. C’est la ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David, qui a confirmé l’aide des gouvernements, à Sept-Îles.

Des billets d’avion 55% plus cher

Un billet d’avion pour un vol régional serait 55% plus cher au Québec qu’ailleurs au pays, selon une étude comparative commandée par l’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui, avec son comité sur les aéroports régionaux, entend bien faire entendre sa voix lors du Sommet sur le transport aérien régional à Lévis en 2018. Dans l’étude de la firme Octant, on apprend que le coût moyen d’un billet d’avion se chiffre à 1,20$ du mille nautique au Québec tandis qu’il atteint 0,77$ ailleurs au Canada. Un facteur non étranger au fait que les gens utilisent trois fois moins le transport aérien au Québec, poursuit l’UMQ. Certaines liaisons vers Montréal ont notamment été analysées, dont celles de Sept-Îles et Baie-Comeau.

JUIN

Création d’une escouade mixte

Le Service de police de Uashat mak Mani-Utenam (SPUM) et la Sûreté du Québec créent une escouade mixte permanente pour enrayer le trafic de stupéfiants dans la communauté innue, un fléau ravageur identifié depuis plusieurs années. Lors de l’enquête publique du coroner Bernard Lefrançois, examinant les cinq suicides survenus dans la communauté en moins d’un an en 2015, la consommation de drogues chez les jeunes avait notamment été montrée du doigt. Pendant les travaux, Sept-Îles avait été qualifié de «plaque tournante» pour le trafic. La police autochtone disait également manquer de ressources pour enrayer «ce fléau».

Mine Scully : un acheteur potentiel s’entend avec le syndicat

La United Steelworkers du Labrador, l’équivalent du syndicat des Métallos au Québec, a conclu une entente de travail avec Tacora Resources, une société américaine qui lorgne l’achat de la mine Scully à Wabush. C’est connu que le dernier droit pour sceller le sort de la mine est entre les mains du contrôleur de la liquidation légale de Cliffs Natural Resources depuis mars. Le syndicat explique avoir conclu une entente avec la société, qui a déposé une offre pour acquérir le site minier. La United Steelworkers affirme que la réouverture de la mine Scully pourrait entraîner le retour de 300 emplois.

Manifestation devant Fabnor

Une vingtaine d’anciens travailleurs de chez Fabnor manifestent devant les installations de l’entreprise en faillite pour demander au syndic de favoriser un redémarrage plutôt qu’une liquidation. En mars, le Groupe Trinor et ses quatre entités, dont Fabnor, annonçaient leur faillite. Ayant comme principal client la grande industrie, le fleuron a subi les contrecoups du ralentissement économique. Environ 70 travailleurs étaient alors toujours à l’emploi de l’entreprise.

Sept-Îles reçoit Thetford Mines

Après avoir envoyé une délégation de douze intervenants économiques et entrepreneurs à Thetford Mines en février, c’était maintenant au tour de Sept-Îles de les recevoir afin de continuer le partenariat précédemment amorcé, le tout dans un effort de diversification de l’économie. La délégation de huit entreprises thetfordoises, le maire de la Ville de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau ainsi que directeur général de la Société de développement économique de la région de Thetford, Luc Rémillard, ont consacré deux journées à visiter certaines installations de la ville telles que le Port et la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Le séjour prévoyait également le jumelage d’entreprises œuvrant dans des domaines connexes afin d’explorer des opportunités d’affaires.

Les Innus pêchent au Club Adams

Les Innus de Uashat mak Mani-Utenam ont pêché le saumon dans les limites du Club Adams, afin de réitérer leur désir de reprendre le contrôle de la rivière et d’y avoir accès sans limites. Ils comptent recommencer, tant qu’ils n’auront pas été entendus par le gouvernement. Ils souhaitent que leurs droits ancestraux soient entièrement reconnus sur le cours d’eau. ITUM a fait une sortie publique en mai, pour annoncer qu’il souhaitait devenir gestionnaire de la rivière et avoir accès aux pourvoiries, dont le camp américain, le Club Adams. Deux ministres viendront plus tard entreprendre des négociations sur place avec la communauté.

Un nouveau directeur général à la Ville

Le conseil municipal a confirmé l’embauche de Patrick Gwilliam à titre de directeur général de la Ville de Sept-Îles. Il succède à Claude Bureau qui occupait cette fonction depuis près de 16 ans. Patrick Gwilliam est “fièrement” septilien depuis maintenant 25 ans et il avoue avoir refusé plusieurs offres d’emploi à l’extérieur de la ville afin de pouvoir y rester. Également reconnu pour ses nombreuses implications sociales, le nouveau DG laisse derrière lui son poste de directeur du département inventaire et logistique chez IOC.

Champion s’entend avec QNS&L

Minerai de fer Québec vient de s’entendre avec QNS&L pour le transport du concentré de minerai de fer qui sera extrait de la mine du lac Bloom. La filiale de Champion Iron Limited travaille toujours à relancer les opérations de la mine du lac Bloom. Les détails de l’entente sont confidentiels, mais il est prévu que QNS&L transportera le concentré de la jonction Wabush Lake à Labrador City vers Sept-Îles sur une distance d’environ 400 km.

Panne de réseau cellulaire

La visite du premier navire de croisière de l’année a été quelque peu perturbée par la panne de réseau cellulaire et internet qui a affligé la région pendant toute la durée de l’escale. Le MS Insignia en était à sa première visite septilienne, le 22 juin. Avec à bord 438 membres d’équipage et 598 passagers, il a jeté l’ancre pendant huit heures dans la baie de Sept-Îles. Or, au même moment, les réseaux cellulaires et internet étaient en panne dans la région. En plus de compliquer les opérations d’accueil, la situation aura certainement eu un impact sur le taux de débarquement, selon Marie-Ève Duguay, chef d’escale chez Destination Sept-Îles Nakauinanu.