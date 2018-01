Rétro 2017 – Actualité – Juillet/Août/Septembre

Crédit photo : Optik 360

Voici ce qui a défrayé les manchettes en juillet, en août et en septembre.

JUILLET

Tacora Resources achète la mine Scully

Tacora Resources est le nouveau propriétaire de la mine Scully au Labrador. La société a publié un premier communiqué de presse officiel confirmant la nouvelle. La chambre commerciale de la Cour supérieure a donné en juin le feu vert à la transaction, dans la foulée de la restructuration légale de Cliffs Natural Resources. La société du Minnesota a offert 2,05 millions $ pour mettre la main sur la vieille mine.

Tacora Resources était la seule en lice pour l’achat de Scully qui prévoyait de rallumer les machines de la mine, qui date de 1965.

Meurtre à Mani-Utenam

Dereck Grégoire, 22 ans, est accusé d’avoir causé la mort de John André Jourdain, lors d’une altercation survenue dans la communauté de Uashat mak Mani-Utenam. Une histoire de cœur pourrait être à l’origine des événements qui ont mené à la mort du jeune homme de 23 ans. Kim Girard, 21 ans, aussi de la communauté de Uashat, fait quant à elle face à une accusation pour avoir été complice après le fait du meurtre de John André Jourdain. Les événements se sont produits dans une résidence de la rue Pashin.

Selon des témoins, un homme aurait poignardé à plusieurs reprises John André Jourdain avant de prendre la fuite à pied avec une femme. Sur les réseaux sociaux, les hommages affluaient pour la victime décrite comme un «passionné de hockey et de baseball». Sa sœur, Jessica Jourdain, a notamment lancé un message pour déplorer le fléau de la consommation de drogues et d’alcool.

Visite des grands voiliers

Du 7 au 9 juillet, cinq grands voiliers ont effectué une escale remarquée au Port de Sept-Îles. À tout cela s’est ajoutée une programmation assez exhaustive d’activités gratuites qui a réussi à susciter beaucoup d’intérêt auprès de la population et des visiteurs. Selon Tourisme Sept-Îles, plus de 10 000 personnes seraient montées à bord des voiliers pour en faire la visite. Le plus impressionnant d’entre tous a été l’Esmeralda, un navire militaire chilien qui compte plus de 300 personnes dans son équipage.

Vague de décès de baleines noires

Une septième baleine noire morte en un mois été retrouvée au large des Îles-de-la- Madeleine. Les scientifiques mènent une enquête majeure pour tenter de comprendre ce qui a anéanti plus de 1% de la population mondiale de l’espèce en si peu de temps. Il s’agit d’une vague de mortalité sans précédent pour l’espèce. La communauté scientifique s’inquiète pour l’animal considéré «en péril» qui compte seulement environ 500 individus à l’échelle planétaire.

12 000 personnes au Vieux-Quai en Fête

Plus de 12 000 personnes ont participé à l’une ou l’autre des activités figurant à la programmation de la 24e édition du Vieux-Quai en Fête qui a pris fin le 15 juillet. Un achalandage insuffisant pour permettre au comité organisateur de remplir ses obligations financières. Un léger déficit était envisagé. Considéré comme la tête d’affiche du Vieux-Quai, le groupe La Chicane a attiré un peu plus de 3 000 personnes. Un résultat bien en dessous des attentes fixées au préalable. À titre d’exemple, le spectacle de Marc Dupré et de ses artistes invités lors de son édition précédente avait été vu par plus de 7 000 festivaliers.

Champion obtient 180M$

Champion continue à réunir les sommes nécessaires pour rallumer les machines de la mine du lac Bloom. Minerai de fer Québec, sa filiale propriétaire du site minier près de Fermont, obtient la confiance de la Caisse de dépôt et placement du Québec et du fonds de gestion Sprott Resource Lending pour des emprunts totalisant 180 millions $.

AOÛT

Innu Nikamu attire 10 000 personnes

Environ 10 000 personnes ont pris part à la 33e édition du Festival Innu Nikamu qui s’est terminé le 6 août par la présentation d’un spectacle mettant en vedette Florent Vollant et des artistes invités-surprise. Un résultat qui correspond aux attentes de son comité organisateur. Même si ce résultat représente une importante baisse de l’assistance par rapport à son édition précédente, l’organisation demeure très satisfaite de la réponse de la population. Il faut rappeler que l’édition précédente avait pour tête d’affiche Simple Plan.

Nécropsies sur les baleines noires

Tout indique que la mort de dix baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent depuis juin serait reliée à l’activité humaine, a fait savoir le ministre des Pêches et des Océans Dominic Leblanc. Des nécropsies ont été réalisées sur six des dix carcasses de baleines. Un rapport final est attendu d’ici la mi-septembre, mais jusqu’ici, les informations laissent croire que l’activité humaine serait en cause, soit le transport maritime ou de l’équipement de pêche.

Un DEP bonifié par les Premières Nations

Des Autochtones apprendront à s’orienter avec les montagnes et les rudiments des plantes médicinales dans le cadre d’un DEP de garde-parc adapté pour les motiver à rester sur les bancs d’école. Le Diplôme d’étude professionnelle (DEP) Protection et exploitation de territoires fauniques fait l’objet d’un projet pilote au sein du Centre de formation aux adultes (CRÉA) de la communauté innue de Uashat mak Mani-Utenam. Un volet «Premières Nations» a été ajouté à la formation typique du ministère de l’Éducation, qui vise notamment à former des gardes-parcs, des guides de chasse et pêche, ou encore, des assistants à la protection de la faune. Il s’agit d’une première au Québec pour cette formation.

Hommage à Myriam Caron

Environ 70 personnes se sont réunies à la plage Monaghan de Sept-Îles pour participer à l’inauguration d’un banc en mémoire de la cinéaste septilienne, Myriam Caron, décédée en janvier 2016. L’hommage s’est avéré émouvant et rassembleur, c’est-à-dire, à son image. Au cours de cet événement, des proches et des amis ont déposé à tour de rôle des colliers hawaïens sur ce banc prenant la forme de deux planches de surf, où est gravé un extrait de son roman «Bleu». Ce dernier avait permis à Myriam Caron de remporter le prix CALQ – Œuvre de l’année sur la Côte-Nord, en 2015.

La SPCA en quarantaine

La quarantaine provoquée par le parvovirus à la SPCA Côte-Nord n’est pas sans rappeler la nécessité pour le refuge d’aménager dans de nouveaux locaux. Aux prises avec six cas de parvovirus chez ses chiens, la SPCA Côte-Nord a mis son refuge en quarantaine pour une dizaine de jours. Cette mesure draconienne aurait pu être évitée dans des locaux plus modernes, estime l’organisation.

Philippe Couillard à Sept-Îles

Le premier ministre a discuté des différents enjeux de la Côte-Nord devant le milieu des affaires septilien. Il a notamment été question du prolongement de la 138 en Basse-Côte-Nord. Il a affirmé que des travaux de déboisement allaient se dérouler dans les prochains mois.

SEPTEMBRE

La marche des grand-mères

Des grand-mères de Uashat mak Mani-Utenam marquées par les abus vécus en pensionnat ont marché dans l’espoir de guérir leurs petit-enfants qui vivent, encore à ce jour, les conséquences de ce terrible fléau.

La marche symbolique a pris départ sur le site de l’ancien pensionnat de la réserve de Mani-Utenam et s’est terminé un peu moins d’une dizaine de kilomètres plus loin, à la pointe de Moisie, où les Innus habitaient dans des tentes avant la création des réserves. Des cérémonies traditionnelles et un repas communautaire ont conclu l’événement. «On va retourner d’où on vient. On a eu mal ici, on va se guérir ici», a dit Jeannette Vollant, l’une des grand-mères.

Russel Tremblay se lance dans la course à la mairie

L’ex-directeur adjoint de Développement économique Sept-Îles, Russel Tremblay, propose de contrer l’exode de la population septilienne. Il a confirmé sa candidature à la mairie de Sept-Îles pour les élections de novembre. Ne pouvant prendre un congé sans solde en raison de la règlementation entourant son emploi à la corporation municipale de Développement économique Sept-Îles, il a démissionné de son poste. Il œuvrait dans l’organisation depuis huit ans.

Rencontres préparatoires de la FFADA

L’équipe de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est venue dans la région pour tenir des rencontres préparatoires aux audiences prévues la semaine du 27 novembre, à Mani-Utenam. C’était l’occasion pour les familles et des survivantes de la violence de s’inscrire pour y prendre part et de s’y préparer. En tournée du 4 au 8 septembre, l’équipe de l’Enquête a visité Pakuashipi, Kawawachikamach, Matimekush Lac John, Mashteuiatsh, Pessamit, La Romaine, Nutakuan, Ekuanitshit et Ushat mak Mani-Utenam.

Procès de Mike Mckenzie

Le procès du chef de Uashat mak Mani-Utenam, Mike McKenzie, s’est terminé au palais de justice de Sept-Îles. On saura en janvier si l’élu du conseil de bande est reconnu coupable ou non des trois chefs d’accusations à caractère sexuel portés contre lui. L’avocat de Mike McKenzie, Me Jean-Luc Desmarais, a relevé les nombreuses versions des faits de la présumée victime, remettant ainsi en cause sa crédibilité. De son côté, le ministère public a rappelé que la plaignante n’avait pas, en 2000, l’âge de consentement lors des faits allégués, même si la relation était consentante. La Couronne a aussi rappelé que des «divergences» entre le témoignage de la présumée victime et ses dires lors de l’enquête préliminaire étaient quelque chose de «normal» dans ce genre de procès.

Mine Arnaud sur la glace

Le partenaire stratégique que Mine Arnaud avait dans sa mire depuis plusieurs mois pour démarrer son projet de mine d’apatite s’est retiré, a affirmé le président-directeur général d’Investissement Québec, Pierre-Gabriel Côté. «Ce qu’on n’annonce pas, c’est la construction du projet. On pense que le projet va avoir une échéance plus longue que prévue», a mentionné M. Côté, avant d’ajouter qu’Investissement Québec devait «relancer le processus» pour trouver un nouveau partenaire.

Inauguration du CRÉA

Le conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam a inauguré le 20 septembre le Centre régional d’éducation pour adultes (CRÉA). Ce centre de formation destiné aux Innus de toutes les communautés du Nitassinan, n’ayant pas de diplôme d’études secondaires, permet d’atteindre leur but dans un lieu «culturellement approprié».

Annonce de la venue du Queen Mary 2

Destination Sept-Îles Nakauinanu annonce la venue du paquebot transatlantique Queen Mary 2 au port de Sept-Îles, le 2 octobre. Après avoir annulé son escale en Gaspésie, le navire de 345 mètres a décidé d’ajouter l’escale Sept-Îles à son itinéraire. Reconnu comme l’un des plus prestigieux navires de croisière, la préparation de son accueil en seulement deux semaines représente un défi de taille pour la corporation.