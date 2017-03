Un retour à Sept-Îles pour le Championnat provincial des maitres

Crédit photo : Courtoisie

Il faut remonter à 2006 pour se rappeler la dernière fois que Sept-Îles a reçu un championnat provincial de curling. Du 6 au 12 mars, le Club de curling de Sept-Îles accueillera le Championnat provincial des maitres regroupant les meilleurs joueurs sexagénaires de la province. Seize formations masculines et six formations féminines sont attendues.

Frédérick Tétreault, collaboration spéciale

Ce sont les hommes qui initieront les sept jours de compétition le 6 février sur la glace du Club de curling de Sept-Îles. Après des séances de pratique en avant-midi, les hostilités débuteront en après-midi et se poursuivront le soir même et tout au long de la semaine. De leur côté, les femmes feront glisser leurs premières pierres à partir du mercredi.

Les équipes masculines seront divisées au sein de deux divisions tandis que les équipes féminines évolueront à l’intérieur d’un seul et même groupe. Cinq équipes représenteront le Club de curling de Sept-Îles, soit celles de O. Roussy, M. Lachance et L. Chouinard en division masculine et celles de G. Lynch et M. Labrie en division féminine.

Tournoi prestigieux

Le tournoi des maitres a vu le jour en 1995. Douze ans plus tard, les femmes faisaient leur entrée dans ce prestigieux tournoi dédié aux vétérans du curling. On comprend donc le désir du comité organisateur de présenter un évènement bien ficelé.

«Pour moi ainsi que pour les membres de mon comité, c’est un grand privilège de recevoir l’élite du curling québécois à Sept-Îles. Nous voulons prouver que les organisateurs d’ici savent bien faire les choses et que le curling compte des joueurs aguerris et de haut niveau dans la classe des 60 ans et plus», affirme le président du comité organisateur, Yves Perron.

Outre les parties de curling, le tournoi tiendra une ouverture officielle avec présentation protocolaire des équipes le lundi dès 18h au club de curling du 21 rue Comeau. Au même endroit, l’organisation tiendra également un banquet le vendredi soir avant la présentation des matchs éliminatoires du samedi et du dimanche. L’admission au tournoi est gratuite pour tous les amateurs de curling voulant constater le grand calibre de jeu offert par la compétition.

Par ailleurs, CogecoTV fera la captation vidéo des finales hommes et femmes du dimanche. Les images feront l’objet d’une diffusion ultérieure à être annoncée. La dernière fois que Sept-Îles a reçu un championnat provincial au curling date de 2006 alors que Jean-Michel Ménard et sa formation l’avaient emporté pour ensuite décrocher les honneurs du Brier à Régina.