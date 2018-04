Responsable des arbitres de softball recherché

Un peu plus d’un mois et ce sera le début de la saison de balle-molle sur les terrains de la région. Les équipes des différentes ligues seront formées en mai, après leur période d’inscriptions respective. Pour que les parties régulières et celles des tournois à venir durant l’été se jouent selon les règles de l’art, ça prendra des arbitres. Un responsable des «bleus» est d‘ailleurs recherché sur la Côte-Nord.

La personne qui s’occupera de ce dossier; celui de responsable des arbitres pour la région, aura à faire les démarches pour assurer la tenue de formations avant le coup d’envoi de la saison, verra à l’assignation des ligues et tournois et agira comme répondant auprès du comité de développement des arbitres de Softball Québec.

Le besoin actuel se trouve principalement au niveau des ligues de Sept-Îles et Uashat mak Mani-Utenam. Le candidat sera le lien avec le ou les responsables de chacun des circuits.

Les personnes avec une base en softball, de préférence en arbitrage, intéressés par ces fonctions, sont invitées à communiquer avec Sylvain Turcotte au 418 965-2085 ou avec Jean-Luc Dorion au 418 965-1987, répondant régional pour la Côte-Nord auprès de Softball Québec.