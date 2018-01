Crédit photo : Le Nord-Côtier

La direction de la Résidence des Bâtisseurs réfute les allégations du CISSS de la Côte-Nord quant à la qualité des soins dispensés et à la gestion des médicaments dans son établissement. Elle va même jusqu’à accuser le CISSS de manquements graves depuis la prise en charge de l’administration des médicaments, et à remettre à question les intentions de l’organisme public.

Le CISSS avait repris la gestion des médicaments au début janvier. La Résidence affirme que depuis cette reprise, elle a recensé plus d’une vingtaine d’événements ne respectant pas les normes et politiques en vigueur. «Cela a mis, ou aurait pu mettre, en cause la sécurité, la santé, l’intégrité et le bien-être des usagers de l’unité de soins, de la ressource intermédiaire. Ces événements s’ajoutent à d’autres constatés et qui démontrent le manque de planification et de préparation de la prise en charge par le CISSS», déclare la direction de la Résidence dans un communiqué.

Dans une lettre adressée au conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord, la direction de la Résidence des Bâtisseurs dit avoir fait état de nombreux manquements, d’irrégularités et d’omissions inacceptables de la part d’un organisme public responsable de veiller à la qualité des soins donnés à la population.

«Les propos récemment tenus publiquement sèment la confusion et créent une insécurité injustifiée auprès des résidents et des familles. Ils prennent l’allure d’une vendetta dont les intérêts sous-jacents, les tenants et les aboutissants sont obscurs, alors que sa seule préoccupation est de veiller quotidiennement à la quiétude, à la qualité de vie et au bien-être de tous ses résidents», peut-on lire dans le communiqué.

Les intentions du CISSS

La direction de la résidence située sur l’avenue Arnaud dit s’interroger sur les réelles intentions du CISSS de la Côte-Nord. Elle souligne qu’une troisième enquête administrative en à peine quelques années s’apparente à de l’abus de pouvoir, alors que des plaintes soumises au fil des ans au ministère des Pêcheries, de l’Agriculture et de l’Alimentation, à la Commissaire aux plaintes et à la Sécurité incendie de Sept-Îles ont été rejetées ou considérées non fondées. «Il faut maintenant que cesse cet acharnement abusif et diffamant, faisant état d’un manque d’éthique flagrant, alimenté par des déclarations mensongères», déclare-t-elle dans son communiqué.

Elle conclut en soutenant que depuis plus de deux ans les intervenants du CISSS de la Côte-Nord font preuve de fermeture à son égard en refusant tout véritable dialogue et en se retranchant derrière des actions dont l’improvisation est manifeste.

Joint par Le Nord-Côtier, Sylvain Dionne, porte-parole du Groupe Résidences des Bâtisseurs, affirme qu’il serait peut-être temps que les deux intervenants dans le dossier se parlent directement, «comme des adultes» et non par médias interposés. «Est-ce qu’on peut se parler? C’est la question que l’on pose. Nous n’avons pas l’intention d’émettre davantage de commentaires, ce que l’on souhaite c’est amener le débat à un niveau qui soit professionnel» réagit-il. Il dit espérer que la situation, de longue date, se règle enfin.

De son côté, le CISSS a fait savoir qu’il se préoccupe de la sécurité des résidents. «Nous allons attendre la fin de l’enquête en cours avant d’émettre d’autres commentaires», a dit Nicolas Célant, agent d’information à la direction générale.